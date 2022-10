La mode belge, un arsenal fantastiques de marques à redécouvrir au cours de la Semaine de la Mode belge

Du 10 au 16 octobre, les fédérations Creamoda et Mode mettent un coup de projecteur sur la mode belge à travers ses magasins et marques locales.

Comme le rappellent les organisateurs, la mode belge a énormément à offrir et peut aisément être un motif de fierté. Le but ici est de sensibiliser les consommateurs aux avantages d’acheter de la mode belge et de faire ses achats dans un magasin de mode local pour soutenir le secteur.

Cette année, pas mois de 1 000 boutiques et 100 marques de mode belges participent à cette initiative.

« Aujourd’hui, de plus en plus de femmes disent vouloir acheter davantage de mode belge. Cela reste l’argument de vente numéro un des détaillants de mode, surtout maintenant que de nombreuses familles achètent des vêtements de manière plus consciente et organisent leurs dépenses différemment », rappelle Wendy Luyckx, responsable de la communication chez Creamoda, la fédération belge de la mode. Et d’ajouter: « La mode belge se décline en différentes catégories de prix, ce qui permet des combinaisons et des styles infinis. Notre secteur possède une riche histoire de la mode et un arsenal fantastique de marques de mode dont nous devrions être encore plus fiers. Et c’est précisément pour cela que nous organisons cette action : pour informer et sensibiliser ».

Pour localiser les boutiques participantes, rendez-vous sur la carte de la Semaine de la mode belge.