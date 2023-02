Le scandale écologique des centaines de millions de vêtements usagés exportés d’Europe au Kenya

En 2021, plus de 900 millions d’articles textiles usagés auraient été exportés depuis l’Europe vers le Kenya, ressort-il d’une enquête menée par Clean Up Kenya et Wildlight pour la Fondation Changing Markets. La Belgique exporte aussi de larges quantités de vêtements de piètre qualité vers ce pays et le Cameroun.

Sur les 900 millions de vêtements usagés envoyés depuis l’Europe vers le Kenya, il est estimé que 458 millions sont des déchets inutilisables, et que 307 millions d’entre eux sont susceptibles de contenir des fibres plastiques, relève le rapport, intitulé « Trashion ».

La Belgique participe à ce phénomène car près d’un tiers des 3.066.540 vêtements usagés expédiés directement de notre pays vers le Kenya contenaient du plastique et étaient de si mauvaise qualité qu’ils étaient immédiatement jetés ou brûlés.

Le rapport pointe que les déchets de vêtements synthétiques représentent « un facteur moins connu mais néanmoins significatif de la pollution plastique mondiale ». Il fait état d’articles usagés de qualité moindre qui se retrouvent disséminés sur des marchés, déversés dans la rivière Nairobi, forment des décharges immenses, ou sont utilisés comme combustibles, avec le risque de problèmes d’inhalation de fumée à cause des émanations.