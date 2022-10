Les États-Unis changent 650 noms de lieux jugées sexistes ou racistes

À Bruxelles, le tunnel Léopold II a déjà été rebaptisé tunnel Annie Cordy, Aux États-Unis, pas moins de 650 montagnes, rivières et autres lieux ont récemment reçu des noms jugés moins racistes ou sexistes.

De nombreux noms de lieux américains contiennent le mot « squaw ». Or, ce terme est jugé sexiste et raciste envers les femmes autochtones. Les sites concernés sont principalement situés dans l’ouest des États-Unis. L’Arizona a ainsi renommé 66 de ces lieux et la Californie 70. Cela va du banal – genre East Lake – à de nouveaux noms à consonance plus autochtone. Quant à l’Olympic Valley en Californie, elle doit son nouveau nom aux Jeux olympiques d’hiver qui s’y sont déroulés en 1960.

Etat sans haine

L’initiative est venue du Secrétaire d’Etat américain à l’Intérieur, Deb Haaland, également première femme autochtone à occuper ce poste. Elle souhaite que les terres et les eaux publiques restent accessibles et accueillantes, en commençant par supprimer les noms racistes et désobligeants des sites fédéraux.

Le groupe de travail sur les noms géographiques dérogatoires a travaillé sur cette liste pendant des mois, en consultation avec la communauté. Il a ainsi été récemment publié sur le site du ministère américain de l’intérieur. Le groupe de travail reste d’ailleurs en place pour bannir des espaces publics des noms de lieux encore plus offensants, racistes ou sexistes.

Un langage respectueux

Dans le même ordre d’idées, d’ailleurs, The North Face a récemment rebaptisé sa veste « Sherpa ». Ce nom est considéré comme une appropriation culturelle. La marque veut ainsi exprimer son respect pour le peuple Sherpa du Népal. La gamme de vestes en polaire est désormais simplement appelée « High pile ».