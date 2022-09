© SDP

RAOUL.E coche toutes les cases: un vestiaire unisexe, pensé en mode minimalisme, sans saisonnalité, dans une palette intemporelle, fabriqué en Italie et au Portugal, imaginé et conçu à Verviers, écrit en majuscules avec point médian. Léonie Maingret a lancé sa marque le 1er mars 2020 (!), avec un mantra: «Mieux et moins». Elle fonctionne donc avec des petites capsules à mixer allègrement et à pimper avec la dernière en date, aux inspirations wimbledoniennes titrée «RAOUL.E plays tennis».