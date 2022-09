On monte en puissance

Armani Code Parfum, Giorgio Armani, à partir de 87 euros les 50 ml. © SDP

Plusieurs best-sellers de la parfumerie masculine se déclinent pour la rentrée en version plus puissante. C’est le cas du nouvel Armani Code Parfum – incarné par Regé-Jean Page, célèbre pour son interprétation du duc de Hastings dans la série Bridgerton – qui reprend l’essence boisée et aromatique de la fragrance emblématique avant d’en enrichir le fond avec de l’absolu de fève tonka du Brésil. Chez Carolina Herrera, un accord surprenant du chanvre aux contours verts et électriques crée la surprise dans la version parfum de Bad Boy pour mieux s’adosser à des notes de fond cuirées. Tom Ford, lui, intensifie son Noir Extrême en dopant la concentration initiale en cardamome relevée par la chaleur du gingembre de Shimoga et la riche sensualité de la fève tonka et du bois de gaïac.

Noir Extrême Parfum, Tom Ford, à partir de 145 euros les 50 ml. © SDP