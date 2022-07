Ouverture de la première boutique Balenciaga à Bruxelles

Le célèbre label de l’écurie Kering, à la tête duquel officie Demna Gvasalia ouvre sa première boutique bruxelloise ce 18 juillet.

La maison plus que centenaire créé par Cristobal Balenciaga, propriété du groupe de luxe Kering depuis 2001, ouvre sa première boutique dans la capitale. Un espace à l’ambiance mi industrielle mi feutrée, d’une superficie de 340 m2, propose une sélection de prêt-à-porter féminin et masculin, de chaussures, de sacs, d’accessoires, de bijoux et de lunettes.