Recette de Salade de quinoa et lentilles à l’avocat, raisins et poire

Pour 4 personnes / Préparatifs 30 minutes / Préparation 30 minutes

Ingrédients : 120 g de lentilles noires (beluga), 600 ml de bouillon de légumes, 150 g de quinoa, 120 g de raisin noir, 1 avocat, 1 poire, 1 c à s de graines de sésame noir, 200 g de feta

Ingrédients pour la sauce : zeste et jus d’½ orange, 2 à 3 c à s de vinaigre de cidre, 1 à 2 c à c de sirop d’érable ou de miel, 2 c à s d’huile de pépins de raisins, 2 c à s d’huile d’olive, sel, poivre noir du moulin

Préparation :

Rincez les lentilles dans une passoire puis versez-les dans une casserole. Ajoutez le bouillon, portez à ébullition, diminuez le feu et laissez mijoter 15 à 20 minutes, les lentilles doivent être cuites al dente. Égouttez et réservez.

Portez une casserole d’eau salée à ébullition. Rincez le quinoa, plongez-le dans l’eau bouillante et laissez cuire environ 10 minutes. Égouttez complètement.

Pour la sauce, mélangez le zeste et le jus d’orange avec le vinaigre, les deux huiles, le sirop d’érable, du poivre et du sel. Incorporez les lentilles et le quinoa et laissez tiédir.

Coupez les raisins en deux ou en quatre. Coupez l’avocat en deux, ôtez le noyau, pelez-le et coupez la chair en lamelles. Épépinez la poire et coupez la chair en tranches fines.

Dressez la salade de quinoa et de lentilles dans les assiettes. Disposez les raisins, l’avocat et la poire par-dessus. Saupoudrez de graines de sésame et terminez par de la feta émiettée. Servez avec du pain blanc frais du four.