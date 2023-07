Recette de Salade d’orange, feta et radicchio

Please write your introduction text here

Pour 4 personnes

Préparation 30 minutes

Ingrédients : 2 grosses oranges sucrées, 6 à 8 feuilles de radicchio, 1 oignon rouge, 6 à 8 olives fourrées (à l’ail ou aux amandes), 150 g de feta

Ingrédients pour la sauce : jus d’1 orange, jus d’1 citron, 1 gousse d’ail, épluchée, 1 c à c de sirop d’agave, 5 c à s d’huile d’olive, 2 c à c de grains de poivre, grossièrement concassés, sel

Préparation

Pelez les oranges à vif et découpez-les en tranches fines à l’aide d’un couteau aiguisé. Déchirez les feuilles de radicchio en petits morceaux. Épluchez l’oignon et coupez-le en rondelles fines. Découpez les olives en rondelles. Émiettez la feta.

Pour la sauce, mixez le jus d’orange et de citron dans le blender avec l’huile, l’ail, le sirop d’agave, le poivre concassé et le sel.

Dressez les feuilles de radicchio dans les assiettes avec les tranches d’orange, les olives, les rondelles d’oignon et la feta. Arrosez abondamment de sauce et servez.