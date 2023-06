Recettes des Aubergines à la parmigiana

Pour 4 personnes

Préparatifs : 30 min

Préparation : 1 h

Ingrédients :

POUR LES AUBERGINES. 3 aubergines, 4c. à soupe d’huile d’olive, sel.

POUR LES TOMATES À L’AIL. 1kg de petites tomates, 5 gousses d’ail pelées, 5 branches de thym, 1c. à café de fleur de sel, 1c. à soupe de sucre, 3c. à soupe d’huile d’olive

POUR L’ACCOMPAGNEMENT. 100g de parmesan râpé, 1 boule de mozzarella, 2 branches de thym frais, 2c. à soupe d’huile d’olive.

Préchauffez le four à 180°C. Lavez les aubergines et retirez les extrémités puis coupez-les en tranches d’1cm. Disposez-les sur une plaque, arrosez d’un filet d’huile et de sel. Enfournez pendant 30min en retournant les tranches à mi-cuisson.

Rangez les tomates en une seule couche dans un plat. Glissez le thym et les gousses d’ail entre celles-ci. Salez, sucrer et arrosez d’huile. Enfournez pendant 1 heure puis laissez les tomates reposer pour finir de les faire confire. A l’aide d’une fourchette, écrasez les tomates et l’ail dans le plat. Retirez la peau des tomates et des gousses.

Étalez la tomate dans le fond du plat, puis ajoutez une couche d’aubergines. Saupoudrez de parmesan et répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Pour finir, répartissez la mozzarella coupée en morceaux sur le dessus et parsemez de thym effeuillé et d’huile d’olive. Enfournez pendant 20 à 30 min.