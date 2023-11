Athènes : 22 adresses insolites à découvrir

Symbole d’une Grèce en pleine reprise économique, Athènes est plus vibrante que jamais, du quartier de Plaka à l’ombre de l’Acropole, en passant par les ruelles longtemps abandonnées du port du Pirée.

On pourrait comparer Athènes à Bruxelles – brute, relativement chaotique, pas forcément réputée pour être « belle » – mais en version méditerranéenne. Et avec, en son centre, un gigantesque plateau surmonté de l’Acropole, qui marque un peu plus les esprits que la Basilique de Koekelberg. Comme notre capitale, Athènes est une ville chahutée par les aléas du monde, à l’image de la crise économique de 2009. Mais aujourd’hui, la tendance est plutôt à l’optimisme. Un vent nouveau et créatif souffle sur la cité grecque, et la situation financière s’est quelque peu améliorée, laissant place à un véritable renouveau.

Athens, Greece – January 25, 2020: People relax in a cafe in Plaka area of Athens with the Acropolis in the background © Getty Images

Le nouveau Berlin

Certes, il reste suffisamment de graffitis et de chats errants pour garantir l’authenticité d’Athènes. Mais le port de Pirée, d’où partent les bateaux pour les îles grecques, est un bel exemple de renaissance. Depuis le succès mondial de Caterina Valente dans les années 50 avec Ich bin ein Mädchen von Piräus, ce quartier situé à une demi-heure du centre-ville s’était quelque peu effacé. Désormais, les entrepôts et les usines se transforment les uns après les autres. Les bordels de Troumba sont peu à peu remplacés par des clubs et des galeries. Nicolas Bellavance-Lecompte, cofondateur de la galerie de design de renommée internationale Carwan, qualifie le quartier de « nouveau Berlin ». Carwan a quitté Beyrouth pour le Pirée en 2020.



C’est également au Pirée que Zeus + Dione, une marque de mode grecque, a organisé un défilé l’été dernier, le long d’un quai, à l’ombre d’un navire de guerre historique. La griffe, qui doit son nom aux parents d’Aphrodite, déesse de l’amour, de la beauté et de la jeunesse éternelle, a vu le jour il y a dix ans sous l’impulsion de Dimitra Kolotoura et Mareva Grabowski. « Nous étions confrontées quotidiennement aux effets de la crise financière, explique la première. La Grèce n’en menait pas large. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour notre pays. »



La réponse s’est imposée : fonder une marque de luxe qui serait en même temps un projet social. « L’idée était de protéger notre patrimoine culturel, notamment en donnant du travail à des ateliers spécialisés et à des artisans qui risquaient de faire faillite. » A Soufli, ville à la tradition textile plus proche d’Istanbul et de la Bulgarie que d’Athènes, les deux amies ont trouvé une usine de soie qui avait manifestement connu des jours meilleurs. « Aucun des métiers à tisser ne fonctionnait, il n’y avait presque pas de lumière et le propriétaire ne voulait pas nous voir. L’usine fabriquait encore quelques rideaux et nappes. Il ne comprenait pas que nous voulions commencer à confectionner des robes et des chemisiers avec sa soie. Mais il a fini par accepter de tisser pour nous une centaine de mètres de soie fine. »

Athens, Greece – September 24 2015: Two girls looking at Acropolis and Athens from Strefi Hill. One of them is taking photographs. © Getty Images

Loin des clichés

Depuis, des dizaines de kilomètres de tissu sont sortis de l’usine et Zeus + Dione travaille avec plus de 70 ateliers et artisans. La marque possède des boutiques en Grèce, des échoppes au Bon Marché à Paris et chez Harrods à Londres, et des plates-formes en ligne comme Netaporter. Mareva Grabowski s’est un peu éloignée du projet lorsque son mari, Kyriakos Mitsotakis, est devenu Premier ministre de la Grèce (il a entamé un second mandat cette année). Les collections, elles, sont signées par le créateur culte Marios Schwab, dont la réputation n’est plus à faire. « Quand on pense à la Grèce, on imagine des vacances au soleil sur une île, expliquait celui-ci le lendemain du défilé. Mais je préfère montrer la vraie beauté du pays, loin de ce cliché. » L’homme décrit ainsi ses collections comme « une carte de la Grèce » et s’inspire, entre autres, des anciens uniformes de travail grecs typiques.

« Le luxe, ce n’est pas que des logos criards », déclare Maria Lemos, entrepreneuse et propriétaire de Mouki Mou, la boutique la plus raffinée d’Athènes. « C’est aussi l’artisanat, l’innovation, les beaux matériaux. Le luxe peut aussi être calme, minimal et quotidien. Ce qui unit les marques grecques contemporaines Zeus + Dione, Ancient Greek Sandals ou Ileana Makri, c’est l’idée d’un héritage grec modernisé : regarder vers l’avant plutôt que vers l’arrière, sans renier notre passé. »