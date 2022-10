22 villes d’Europe, idéales pour un citytrip en automne

Nettement moins de touristes, des prix moins élevés que durant l’été, des températures douces et de superbes couleurs: autant de bonnes raisons de faire un citytrip dans l’une de ces villes européennes au cours de l’automne.

Palerme

Jusqu’à la fin de l’été, il y a peu de pluie. Les températures sont beaucoup plus agréables à l’automne qu’en plein été. Comme la plupart des touristes sont partis, l’atmosphère est donc moins effervescente. Il est encore possible de se baigner et, cerise sur le gâteau, les tarifs sont beaucoup plus abordables que durant la haute saison.

Salzburg

Bien que les températures baissent, octobre est le mois où il pleut le moins à Salzburg. En soirée, concerts, opéras ou représentations théâtrales battent leur plein au Salzburger Kulturtage. En journée, une excursion dans les villages de la région est amusante pour assister au traditionnelle Almabtrieb (transhumance), durant lequel les vaches sont accueillies de manière festive dans la vallée après avoir séjourné tout l’été dans les prairies alpines.

Cracovie

La plupart des touristes ont disparu de Cracovie à l’automne. Les journées peuvent être un peu plus fraîches, ce qui donne encore plus de goût à l’atmosphère chaleureuse des restaurants. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, tous les Polonais déposent des fleurs sur les tombes, et au soir, les cimetières sont magnifiquement illuminés.

La Valette

Après un été sec et aride, Malte renaît à l’automne. L’air est plus frais, l’environnement plus vert, les températures plus douces, les couchers de soleil plus colorés et les rues plus calmes.

Madrid

Beaucoup de Madrilènes fuient la ville pendant les mois d’été parce qu’il y fait beaucoup trop chaud. En automne, ils sont de retour et c’est pour le visiteur, l’occasion de vivre l’atmosphère réelle de la capitale espagnole. Le temps est encore beau et le changement de saison est visible dans le Parc du Retiro ou dans la Casa de Campo.

Zurich

Les couleurs automnales rouge et jaune le long de la Limmat, rivière qui traverse Zurich, les nombreuses manifestations culturelles dont le Festival du Film et la Foire d’Art contemporain ainsi que le magnifique univers montagnard de la région font de Zurich une destination particulièrement riche à l’automne.

Leipzig

Leipzig est parfois appelé le nouveau Berlin, sans doute par sa capacité d’attraction. Mais sachez que cette ville possède son atmosphère et son histoire propres.

Ljubljana

La capitale slovène possède de nombreux parcs qui changent de couleur avec automne. Depuis le château qui domine la ville, du haut de la colline en surplomb, la douce lumière d’automne vous offre une vue encore plus belle sur la vieille ville.

Rejkjavik

Les jours raccourcissent, il y a plus de lumière et des températures douces qu’en hiver, mais pourtant vous aurez déjà la chance d’assister à des aurores boréales. Sans compter que les levers et couchers de soleil sont très beaux en automne.

Grenade

En automne, vous pourrez visiter le célèbre Alhambra sans risquer de trébucher sur les touristes. D’autant plus agréable que le temps en Andalousie encore très agréable.

Aix en Provence

Cette ville de Provence est un endroit charmant, où à l’automne, vous pouvez vous promener tranquillement dans les rues et visiter les marchés fermiers.

Munich

Si vous êtes amateur de bière et de saucisse, l’Oktoberfest à Munich est une fête à laquelle assister au moins une fois dans son existence. Mais si ça n’est pas le cas, que ces deux aspects ne vous intéressent que peu, choisissez une autre période de l’automne pour planifier un séjour dans la capitale de la Bavière.

Venise

En été, il fait souvent si chaud à Venise et la ville est si envahie qu’on peine à voir à quel point la ville est belle. Mais à l’automne, vidée, mais encore ensoleillé, vous pouvez encore profiter de ce cadre exceptionnel.

Lisbonne

À Lisbonne aussi, les températures en automne sont bien plus agréables à vivre qu’en été. La grande foule des touristes n’est plus, les hôtels baissent leurs tarifs, et les soirées fraîches.

Istanbul

L’automne est le moment de transition entre l’écrasante chaleur estivale et les vents glacés de l’hiver. Il y a moins de touristes, ce qui permet de mieux profiter de l’architecture, et d’apprécier la musique qui résonne plus agréablement dans les rues.

Budapest

En automne, Budapest appartient à nouveau aux Hongrois. Fiers de leur nourriture et de leurs boissons, ils les célèbrent au cours de toutes sortes de festivals culinaires. Si vous voulez déguster du vin, vous pouvez visiter les régions viticoles telles que Eger, Tokaj ou Villany à proximité. Budapest est une ville agréable à explorer à pied et la lumière d’automne rend le bâtiment du Parlement, sur les rives du Danube, encore plus spécial.

Prague

L’automne offre de belles journées à Prague, tout en vidant la ville de ses touristes. Une lueur orange et cuivrée plane au-dessus de la ville, encore plus visible depuis le Château de Prague.

Lugano

Lugano est magnifiquement situé au bord du lac, avec en arrière plan, les montagnes aux couleurs automnales. Au cours du premier week-end d’octobre, un grand festival d’automne mêle la musique et festivités en l’honneur des raisins et des vins locaux.

Dubrovnik

A Dubrovnik aussi il fait encore beau en automne. Vous pouvez vous promener tranquillement dans les rues, visiter les montagnes environnantes ou passer une journée sur la plage.

Oslo

Oslo et ses nombreux parcs permettent de profiter pleinement des couleurs de l’automne. Le parc autour du fort d’Akershus et le parc de sculptures de Vigeland, en particulier, sont à leur apogée.

Bruges

En automne, les arbres aux feuilles colorées se reflètent dans l’eau des canaux. C’est un moment parfait pour une promenade en bateau.

Zagreb

Zagreb est sans aucun doute la ville la plus vivante et la plus excitante de Croatie. Mais en été, pris d’assaut par les touristes, les locaux prennent la tangente. Visiter Zagreb à l’automne est l’assurance d’assister à toutes sortes d’événements et de festivals. Et à une demi-heure de cette capitale, si le besoin de nature se fait sentir, les montagnes de Medvednica enveloppées de magnifiques couleurs automnales sauront vous satisfaire.