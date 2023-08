Après une carrière internationale pour la maison de composition Firmenich pour laquelle elle est toujours consultante, Daphné Bugey s’est installée à Lisbonne il y a 5 ans avec son mari et ses enfants. Ils cherchaient une ville proche de la mer et de la nature. Elle partage avec nous ses adresses coup de cœur dans la capitale portugaise.

Notre hôte en bref

© Teresa Pacheco Miranda

Cela fait 5 ans que Daphné Bugey s’est installée à Lisbonne avec sa famille. Comme beaucoup de parfumeurs – un métier passion dont elle rêvait déjà à l’âge de 10 ans -, elle entre dans une maison de composition à la fin de ses études à l’ISIPCA, le prestigieux institut installé à Versailles qui forme la crème des parfumeurs.

Sa carrière chez Firmenich où elle officie encore aujourd’hui comme consultante sera jalonnée de succès. On lui doit entre autres les parfums Kenzo Amour, Scandal de Jean Paul Gaultier, le mythique Rose 31 pour Le Labo, la collection La Botanique pour L’Artisan Parfumeur, K et Q de Dolce & Gabbana et et plus récemment Gucci Flora Gorgious Magniolia.

Après avoir officié à Genève, Princeton et Paris et pris une année sabbatique tout autour du monde, elle avait envie de travailler avec plus de liberté. Cette passionnée de kite surf voulait aussi se rapprocher de l’océan et de la nature pour nourrir son inspiration.

33 Abyssae, dans la collection La Botanique de L’Artisan Parfumeur est directement inspiré par les fôrets d’eucalyptus du Portugal

« La qualité de vie au Protugal est exceptionnelle, pointe-t-elle. Je connaissais déjà le pays grâce à l’une de mes amies portugaises à qui j’avais déjà rendu visite quelques fois. Mon mari qui avait vécu 9 ans au Brésil maîtrisait parfaitement la langue. Tout cela nous a aidés à sauter le pas ».

Daphné Bugey travaille aujourd’hui dans son propre studio en plein coeur de Lisbonne. Elle partage avec nous ses adresses coup de coeur dans la capitale portugaise.

Son parc favori

© Lisbon Portugal Tourism

« La Tapada Das Necessidades avec son jardin des cactus est l’un des endroits les plus agréables de Lisbonne pour se promener. Il se situe dans le quartier d’Alcântara, pas loin du Tage. Ce parc se trouve à côté d’un palais du même nom qui est une ancienne demeure royale de la Dynastie des Bragance.

J’adore son côté brut, presque à l’abandon. On y croise des paons magnifiques, des petits étangs et de vastes pelouses. Idéal pour lire un livre au calme ou pique-niquer. On y découvre nombre d’espèces végétales exotiques d’une beauté incroyable. C’est un jardin très contrasté au charme désuet qui reste peu fréquenté ».

Ses adresses shopping incontournables

« Claus Porto est « la » marque portugaise historique de cosmétiques. Elle est née à Porto il y a plus de 130 ans. Ses savons aux jolis emballages rétro font d’excellents souvenirs faciles à ramener de vacances.

Quand je suis arrivée au Portugal, je me suis dit que s’il y avait bien une maison pour laquelle j’aurais envie de créer un parfum, c’est bien celle-là. Et c’est aujourd’hui chose faite.

J’ai imaginé pour eux une version aux accents marins pour leur ligne Musgo Real, Alto Mar et d’autres déclinaisons suivront à la rentrée. Ils ont deux boutiques à Lisbonne, ma favorite se trouve au numéro 135 de la rua da Misericordia. Elle est absolument sublime.

Si vous aimez l’artisanat portugais, il faut pousser la porte du magasin Depozito, le dernieur lieu ouvert par le collectif A Vida Portuguesa. On y trouve à la fois des objets de marques traditionnelles mais aussi les créations d’artisans contemporains.

Installé dans une ancienne fonderie, cette espace de 400 m2 carrés est bien plus qu’une simple boutique. C’est aussi un centre de recherches et de débats. On y organise également des workshops où l’on peut voir les artisans à l’oeuvre.

Si l’on rêve de s’installer au Portugal

Situé sur la Praça Das Flores, à deux pas de l’endroit où se trouve mon propre studio de création, le Flores Textile Studio a été ouvert par Emma Pucci et Valentina Pilia, deux amies au talent fou. C’est elles qui ont imaginé tout l’intérieur de notre maison dans l’Alentejo.

Respectivement architecte et décoratrice d’intérieur, elles ont aussi une passion pour le textile : elles s’associent avec des artisans locaux pour créer des pièces vraiment uniques qui sont régulièrement exposées dans leur showroom.

Elles ont développé leur propre marque et créent aussi des meubles sur mesure : des poufs en céramiques, des lampes, des coussins, des tapis, toujours en essayant de s’approvisionner le plus localement possible dans un souci constant de respect de l’environnement, en faisant toujours usage de matières naturelles ».

Ses galeries favorites

« Franco-Portugaise, Marie de Carvalho a ouvert la Ojo Gallery qui regorge de pépites. Son goût exquis lui permet de scouter les meilleurs artisans avec lesquels elle imagine des collaborations sublimes. De ce dialogue naissent des objets à la frontière de l’art et du design, toujours élégants et raffinés. Tout ce que j’aime! J’achète régulièrement des pièces chez elle.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Avec toujours en sous-texte une réflexion sur les matières nobles qui font la réputation du Portugal comme le bois, la céramique, le liège, les textiles, la faïence des azulejos…

La Galeria Foco est une galerie d’art contemporain tenue par Benjamin Gonthier, un jeune Français qui a à coeur d’inviter des artistes qui questionnent le monde d’aujourd’hui. J’ai adoré la démarche de Rudolfo Quintas qui dans ses oeuvres en partie numériques s’interrogeait sur l’impact des médias sur la santé mentale.

Portugal In The Clouds, 2021 | Rudolfo Quintas | Screen, Computer and Custom Software



Un artisanat d’exception

Impossible pour moi de ne pas parler de Made in Situ, la marque créée par l’un de mes amis, le designer français Noé Duchaufour-Lawrance qui vit aussi au Portugal. À la fois studio de création collaboratif et lieu d’exposition, cette galerie accessible sur rendez-vous présente des collections de pièces uniques.

Elles sont toujours inspirées par l’artisanat local, comme ces étonnants paravents géants recouverts d’azulejos dont les motifs évoquent le mouvement des vagues.

© Clément Chevelt

Pour son premier projet, il avait exploré la technique du soenga qui consiste à faire cuire la céramique dans la terre ce qui leur donnera au final leur couleur noire.

Il avait imaginé un diffuseur de parfum édité en 100 exemplaires pour lequel j’ai créé une fragrance aux accents de bois fumé ».

Ses musées à voir absolument

« Bien sûr ces deux musées vous les trouverez dans tous les guides touristiques mais je me dois de vous les conseiller. Le MAAT soit le musée d’art, d’architecture et de techologie est installé dans deux bâtiments distincts à l’architecture contrastée.

D’un côté une construction moderne signée dédiée aux expositions temporaires qui traitent souvent des enjeux climatiques et de l’autre l’ancienne centrale électrique de Lisbonne qui abrite le musée de l’électricité. C’est un endroit génial pour aller avec des enfants car tout y est didactique et ludique à la fois.

© Visit Lisbon

Le musée se trouve le long du Tage, ce qui offre aussi un prétexte pour une belle balade. C’est un must absolu si l’on va à Lisbonne.

© Visit Lisbon

Dans un tout autre genre, le Calouste Gulbenkian Museum abrite de jolis jardins et abrite l’une des plus importante collection privée au monde regroupant des chefs-d’oeuvre datant pour certains de l’Egypte Ancienne jusqu’à nos jours. De nombreux événements culturels y sont aussi organisés ».

Ses restos et bars à ne pas manquer

« C’est dans ce concept-store qui accueille aussi une délicieuse boulangerie que vous avez le plus de chance de me trouver à l’heure du lunch. Chez Marquise, les petits plats maison sont délicieux. Ils ont un très joli jardin derrière dans lequel il est très agréable de s’installer pour déjeuner.

Je passe aussi régulièrement ma pause de midi chez Sao, un établissement tenu par une Française où l’on déguste dans un cadre lumineux des salades et des assiettes de légumes grillés, le tout arrosé de limonade de citron au gingembre.

Senhor Uva est l’un des restaurants préférés. Il est tenu par Stephanie Audet et Marc Singh Davidson, un couple de Québécois super sympas. Elle est cheffe et lui est sommelier. Il propose une très belle sélection de vins naturels.

C’est vraiment l’endroit rêvé si l’on aime les légumes. Elle travaille des produits locaux et de saisons sélectionnés directement chez des agriculteurs de la région. C’est vraiment succulent. Tout est proposé en formule assiettes à partager : vous n’aurez pas d’autre choix que de tout goûter. Pas besoin de vous poser de question.

C’est tout petit ! Il est donc indispensable de réserver. Au plafond, notez en passant la déco originale réalisée à l’aide de bouchons de bouteille.

Dans la plus pure tradition

Si vous cherchez une adresse de référence pour découvrir la cuisine portugaise, foncez chez Solar dos Presuntos. C’est une maison traditionnelle – au mur on voit les photos de toutes les stars qui sont passées par là – où l’on sert des produits d’exceptions portugais. Ici vous vous régalerez de poissons et de fruits de mer et de plats traditionnels authentiques et de haut niveau.

L’endroit est gigantesque – il s’étend sur plusieurs étages – mais malgré tout comme chaque pièce est un peu petite, le charme opère. C’est animé, il y a plein de serveurs, ça brasse du monde un peu comme dans les brasseries parisiennes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Deux expériences hors norme

Le Palacio do Grilo est un lieu complètement improbable. Un restaurant doublé d’un théâtre vivant est installé dans ce vieux palais entouré de jardins. Ici chaque membre de l’équipe est acteur ou performeur.

On vient pour y dîner, y déjeuner, y boire un verre, déambuler dans ses salons, flâner dans ses jardins et même y danser tout en se laissant surprendre par les artistes à l’oeuvre. Le lieu à lui seul vaut le détour. Il peut même être privatisé.

Pour une expérience gustative hors du commun, si vous aimez la cuisine japonaise, il vous faut réserver chez Kanazawa. Attention, il n’y a que 7 couverts autour du bar/cuisine où officie le chef qui propose un menu unique tout simplement extraordinaire. Un expérience gustative hors norme. On est ébloui par les saveurs.

A deux pas de là où j’habite, se trouve cet hôtel boutique, le Torel Palace qui dispose d’une magnifique terrasse avec vue sur le centre de Lisbonne où l’on peut déguster des cocktails au soleil couchant ».