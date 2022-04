3 nouveaux hôtels ultra design

Envie de vous offrir une échappée belge? Zoom sur trois nouveaux hôtels qui mettent le design au coeur de leurs préoccupations.

1. YUST

Après avoir séduit le public notoirement exigeant d’Anvers avec son concept d’hôtel hybride qui propose un design léché à prix accessibles, Yust ouvrira en mai dans la Cité ardente. Au programme: un intérieur tout aussi soigné que celui de l’adresse anversoise, mais aussi un rooftop annoncé comme le plus grand de la ville, et la possibilité d’y séjourner pour un long ou court séjour.

Nuitée dès 50 euros, yust.com

2. DÉCOLLAGE IMMÉDIAT

Urban Yard© SDP

C’est sur le square de l’Aviation, au coeur d’un Anderlecht en plein renouveau, que l’hôtel Urban Yard, dernière création de l’architecte d’intérieur Michel Penneman, vous invite à poser vos valises. Articulé autour d’un jardin urbain qui lui donne son nom, ce boutique-hôtel de 70 chambres seulement a bénéficié d’un aménagement intérieur décalé et chaleureux. Pascale Risbourg, de Zaventem Ateliers, a notamment imaginé des papiers peints surprenants pour ce qui s’annonce déjà comme un nouveau point d’ancrage incontournable lors d’une visite dans la capitale.

Chambre dès 70 euros, urbanyardhotel.com

3. YALO HOTEL

La promesse de ce nouveau boutique-hôtel gantois? 92 chambres « confortables et design, avec une petite touche de rock’n’roll en prime ». Avec ou sans terrasse, taille standard ou penthouse, chacun des hébergements est doté d’une douche à effet pluie, d’une ambiance Uptown ou Downtown et d’un parquet du plus bel effet. Le bonus qui ne gâche rien? L’excellent bar à cocktails, où les locaux côtoient les touristes dans un cadre à l’esthétique follement maîtrisée.

Chambre dès 150 euros, yalohotel.com