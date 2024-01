Entre les temples ou à travers les montagnes: 5 chemins de pèlerinage aux paysages incroyables

Cela fait belle lurette que les chemins de pèlerinage ne sont plus l’apanage des croyants. Avec leurs paysages souvent magnifiques, ces parcours sont devenus des spots prisés des randonneurs en quête de spiritualité… Mais aussi et surtout de nature époustouflante.

La preuve avec ces cinq chemins de pèlerinages qui valent la peine d’être parcourus, peu importe le Dieu dans lequel vous croyez (ou non).

En quête d’illumination au Japon

Il y a plus de mille ans, les premiers bouddhistes japonais se sont rendus sur l’île méridionale de Shikoku (en couverture de cet article) pour marcher 1 200 kilomètres durant environ 60 jours sur les traces du grand maître Kukai (Kōbō Daishi). On dit que Kukai a conféré l’illumination à l’île par sa naissance, et la randonnée, qui emmène les pèlerins le long de pas moins de 88 temples est donc une quête de sens et de réalisation de soi.

Le point de départ est généralement la ville de Tokushima, après quoi la plupart des o-henrō (pèlerins) font le tour de l’île dans le sens des aiguilles d’une montre. 60 jours, c’est trop long pour vous ? Il existe également des circuits plus courts, notamment l’itinéraire « Héros d’un jour », qui consiste à visiter cinq temples.

Shikoku Henro, Japon, 1 200 kilomètres en 88 étapes, facile

Dans les pas de Moïse en Égypte

L’ascension du mont Sinaï, où Moïse reçut de Dieu les dix commandements, est un pèlerinage accessible aux débutants. C’est qu’au lieu d’emprunter une voie directe et abrupte de 3 750 « marches de pénitence », vous pouvez monter à dos de chameau sur un sentier plus graduel.

Veillez à commencer l’ascension environ trois heures avant le lever du soleil, pour profiter d’un panorama incroyable au sommet.

Mont Sinaï, Égypte, 14 kilomètres, facile

Sur la route de pèlerinage la plus populaire d’Europe

Le Camino de Santiago n’est pas un chemin unique, mais bien un réseau de chemins de pèlerinage dont la destination finale est commune : Saint-Jacques-de-Compostelle, lieu présumé de la dernière demeure de l’apôtre Jacques le Majeur.

Et parce que ce n’est pas la dernière demeure qui compte mais bien le voyage, des milliers de pèlerins empruntent chaque année le Camino Francés depuis Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées, le chemin le plus fréquent pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un chemin décrit en détail dès 1135 dans l’un des plus anciens guides de voyage de l’histoire, qui reste toujours aussi populaire de nos jours grâce à des développements récents tels que le transport de bagages et la dégustation de vins.

Camino De Santiago, France/Espagne, 769 kilomètres en 30 étapes, facile

À la rencontre des esprits de la montagne

De nombreux temples bouddhistes, taoïstes et chamaniques réservent une place aux sanshin, les esprits de la montagne qui permettent à l’énergie vitale essentielle de circuler en Corée.

En particulier dans le Baekdu-daegan, une chaîne de montagnes qui forme l’épine dorsale de la péninsule coréenne. Seule la partie sud-coréenne est accessible, et traverse sept parcs nationaux et des montagnes sereines où les habitants cultivent le ginseng,

Baekdu-Daegan, Corée du Sud, 735 kilomètres en 45 étapes, difficile

En pèlerinage sur une montagne sacrée hindoue

Selon les légendes, le dieu Shiva passerait ses journées au sommet du mont Kailash à pratiquer le yoga, fumer de la marijuana et faire l’amour à sa consœur Parvati. Cela reste à confirmer pour l’instant, car il est interdit d’escalader cette montagne sacrée pour les hindous, les bouddhistes et les jaïnistes.

Par contre, lors du pèlerinage qui parcourt les contours de ce sommet sacré, le Parikrama, il faut garder à l’esprit que l’hébergement est rudimentaire, et que le risque de mal d’altitude est réel. Ce qui ne décourage pas les croyants les plus dévoués, qui parcourent le Parikrama en rampant en trois semaines environ.

Kailash Parikrama, Chine, 52 kilomètres en 3 étapes, difficile

Cet article a été précédemment publié sur Columbustravel.nl

Encore plus de voyages insolites:

– Escale aux Açores, les îles Hawaii d’Europe

– Voguer de l’Égypte à la Jordanie, à la découverte des trésors de la mer Rouge

– Trois échappées insolites à la montagne