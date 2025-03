Quit dit arrivée du printemps dit également retour de la saison des randonnées. Raison pour laquelle nous avons compilé cinq itinéraires aventureux en Wallonie, le long de ruisseaux murmurants, de forêts denses et de vues à couper le souffle.

1- Le Hérou

Ce n’est pas pour rien que ce site a été inscrit sur la liste des sites patrimoniaux remarquables de Wallonie.

En plein cœur des Ardennes, l’Ourthe serpente comme un ruban à travers un paysage immaculé, où l’impressionnante crête rocheuse d’Hérou offre l’un des panoramas les plus spectaculaires de Belgique.

Cette randonnée aventureuse vous emmène en effet à travers une des régions les plus sauvages du pays. Depuis les hauteurs d’Hérou, vous descendez dans l’enchanteresse vallée de l’Ourthe, en passant par l’emblématique Rocher de la Vierge de Cresse-Sainte-Marguerite et le majestueux Rocher du Hérou. En chemin, vous découvrirez des vues à couper le souffle, des falaises abruptes et des endroits idylliques au bord de l’eau.

Point de départ: Pl. du Marché 13, 6980 La Roche-en-Ardenne

Distance à parcourir: 9,8 km

Infos pratiques ici.

© MT Cœur de l’Ardenne – D. Closon

2- Le lac de Nisramont

Cette randonnée de 15,4 km autour du lac Nisramont passe par le confluent des rivières Ourthe Est et Ourthe Ouest.

Attention, cet itinéraire est un véritable défi: il vous emmène sur des marches et des chemins escarpés, le long de rives pittoresques et à travers de denses forêts. Son plus grand atout : les vues impressionnantes sur l’eau et les collines environnantes. Avec un peu de chance, vous apercevrez en chemin des castors, des cormorans ou encore un martin-pêcheur.

La randonnée commence au barrage de Nisramont, et on vous recommande vivement de porter des chaussures de marche robustes et d’apporter votre appareil photo.

Point de départ: Barrage de Nisramont, Rue du Barrage, 6983 La Roche-en-Ardenne

Distance: 16 km

Infos pratiques ici.

3- La forêt de Saint-Hubert

Cette randonnée de près de 20 kilomètres vous emmène à travers la forêt préservée de Saint-Hubert.

La promenade commence à la Fagne de la Doneuse, une vaste lande où un ruisseau se faufile entre les rochers et les fonds marécageux.

De là, vous traversez des forêts denses et des plaines ouvertes, en passant par la réserve naturelle de la Boulaie du Rouge Poncé, une ancienne forêt de bouleaux qui offre un bon aperçu du paysage ardennais typique. En chemin, vous passerez par le point d’observation de La Bilaude, où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des cerfs, des sangliers ou des oiseaux de proie. L’itinéraire alterne de larges allées forestières avec des chemins étroits et de légers dénivelés, ce qui en fait un voyage varié.

Une excursion idéale pour ceux qui veulent échapper à l’agitation et se détendre au son du vent et de l’eau.

Point de départ : Rue du Panorama, 6870 Saint-Hubert

Distance : 20 km

Infos pratiques ici.

4- Les collines de La Gleize

A La Gleize, l’Amblève et ses nombreux affluents découpent le paysage, créant une belle mosaïque de vallées et de collines boisées.

Cette randonnée exigeante de 16 kilomètres, parfaitement adaptée aux randonneurs expérimentés, commence sur la place de l’église de La Gleize, au pied de l’imposant char Tiger II et du musée de décembre 1944, qui rappellent les batailles qui se sont déroulées à cet endroit. De là, l’itinéraire monte et descend par des collines escarpées, passant par les hameaux de La Venne, Brume et Monceau. Le circuit emprunte des chemins caillouteux et des sentiers forestiers étroits, avec des montées difficiles et des descentes techniques qui requièrent une bonne condition physique et des chaussures solides.

Mais l’effort est payant : tout au long du parcours, vous serez récompensé par des vues de rêve sur la vallée de l’Amblève et le lac inférieur de Coo.

Point de départ : Rue de Louveigné 5a, 4920 Aywaille

Distance : 16 km

Infos pratiques ici.

5- La nature sauvage du Ninglinspo

Cette randonnée de près de 15 kilomètres vous emmène le long des ruisseaux sauvages et bouillonnants du Ninglinspo et de la Chefna, deux des plus belles rivières de montagne des Ardennes.

Le sentier serpente à travers un paysage de vallées escarpées, de formations rocheuses et de forêts, où le bruit de l’eau glougloutante est pratiquement votre compagnon. En chemin, vous passerez devant des cascades, des piscines naturelles et des ponts en bois qui ajoutent au charme de cette région. L’itinéraire alterne entre des chemins étroits et sinueux le long des berges ainsi que des points de vue panoramiques sur la vallée de l’Amblève.

Point de départ : Parking de Sedoz, 4920 Aywaille

Distance : 14 km

Infos pratiques ici.