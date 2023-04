8 activités en plein air à ne pas manquer dans la Marne en Champagne

La Champagne est bien sûr une destination de vacances qui ravira les amateurs de bulles, mais saviez-vous que le département est également connue pour sa nature luxuriante? Partez à la découverte des nombreuses activités en plein air qu’offre la Marne, et de ses magnifiques espaces naturels.

Les paysages à ne pas manquer dans la Marne

Le lac du Der

Balade à vélo au bord du Lac du Der © V. Montané-coll. ADT Marrne

S’il y a bien une étape que vous devez absolument ajouter à votre itinéraire, c’est celle du lac du Der. Créé en 1974, ce lac est l’un des plus grands réservoirs d’Europe et constitue depuis un paradis pour plus de 200 espèces d’oiseaux. Les ornithologues profiteront des nombreux belvédères pour observer la faune, et les amateurs de journées au bord de l’eau s’installeront le long du lac où six plages de sable aménagées et de nombreuses activités nautiques les attendent. Les passionnés de randonnée et de vélo, quant à eux, pourront emprunter les nombreux sentiers qui longent du lac pour des balades avec des points de vue à couper le souffle.

L’Argonne

Sortie Vélo VTT dans l’Argonne © C. Manquillet-Coll. ADT Marne

À deux heures de Paris se trouve l’Argonne, le poumon vert de la Marne. Ce vaste espace naturel, riche en sentiers de randonnée et de VTT, est idéal pour les amateurs d’air pur. Ne manquez pas de vous arrêter à Sainte-Ménehould, également berceau de Dom Pérignon, pour une pause rafraîchissante dans un décor pittoresque.

Montagne de Reims

La Marne regorge de nature et de tranquillité, c’est une évidence. Mais si vous avez envie de prendre de la hauteur pour encore plus en profiter, rendez-vous dans le parc naturel régional de la Montage de Reims. Vous pourrez y pratiquer la randonnée pédestre et cycliste, mais surtout vous lancer dans l’ascension du Mont Sinaï. Avec ses 283 mètres, cette montagne vieille de 70 millions d’années est la plus haute du département de la Marne et offre, une fois à son sommet, une vue impressionnante sur l’horizon. Ne vous étonnez pas de croiser des bunkers de la Première Guerre mondiale sur votre chemin.

Les activités incontournables en Champagne

Promenade en bateau à Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne n’est pas surnommée la petite Venise de la Marne pour rien. Il n’y a donc pas de meilleure façon de découvrir le cœur historique de cette ville qu’en bateau (électrique). L’Eau’dyssée dure environ 45 minutes et vous emmène en journée sur le Nau et le Mau à travers le centre-ville. Au rythme des ponts pittoresques et des grands monuments, c’est le moyen idéal de s’imprégner de l’histoire de la ville. La balade est couplée avec un spectacle de son et lumière qu’on peut admirer la nuit, Métamorph’eau’se, pour une parenthèse encore plus enchantée.

Plus d’infos? Rendez-vous sur le site de l’Agence de Développement Touristique de la Marne.

Découverte de la nature avec les oiseaux

Antoine Cubaixo, guide ornithologue passionné, vous propose de découvrir lors de randonnées pédestres toute la magie de l’avifaune de la Marne, des oiseaux nicheurs au peuple migrateur qui occupent la région. L’occasion de la voir se révéler sous un autre angle, celui d’un site naturel d’exception.

Plus d’informations ici sur les randonnées oiseau de la Marne.

En trottinette électrique à travers le vignoble

« Trottinette » et « vignoble » ne sont pas des mots que l’on a l’habitude de voir dans le même contexte, sauf à Cramant. Quoi de plus efficace pour visiter un vignoble qu’une trottinette électrique? Vous pourrez ainsi profiter au maximum de la région, même avec un planning serré. Au cours de la visite, vous profiterez d’informations utiles tout en vous imprégnant des vues magnifiques, et vous terminerez par une petite coupe de champagne (après avoir garé votre trottinette, bien sûr).

Retrouvez ici toutes les informations sur cette activité trottinette.

Véloroute – Reuil © M. Boudot-coll. ADT Marne

Le château de Braux-Sainte-Cohière

Les amateurs d’histoire trouveront leur bonheur au château de Braux-Sainte-Cohière, un joyau architectural du XVIe siècle entouré de paysages luxuriants. Les adultes pourront y assister à un intéressant cours d’histoire tandis que les enfants pourront s’essayer aux jeux en bois disséminés dans le parc. Le monument historique est d’ailleurs entouré d’un parc de dix hectares, où se niche une orangerie restaurée. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises!

Plus d’informations ici sur le château de Braux-Sainte-Cohière.

À la découverte du footgolf à Romery

Une petite partie de « footgolf »? Voici un sport ludique qui combine le football et le golf et qui ne se joue qu’à Romery. Entouré par les coteaux du vignoble champenois, lancez-vous à la conquête des 18 trous. Le sport n’a jamais été aussi amusant.

Vous trouverez ici davantage d’informations sur l’activité footgolf.

La Marne est encore bien loin de nous avoir livré tous ses secrets, et il existe mille et une façons de la découvrir, en dehors des sentiers battus. Envie de plus de conseils et de bonnes adresses? Rendez-vous sur le Site de l’Agence de Développement Touristique de la Marne.

