À Barcelone, la Sagrada familia illumine ses nouvelles tours (en images)

La célèbre basilique de la Sagrada Familia à Barcelone a fêté en lumière dimanche la fin de la construction des tours des évangélistes avec lesquelles le monument avance vers la fin de sa construction initiée il y a 141 ans.

Les deux dernières de ces quatre tours de 135 mètres de haut, celles dédiées aux évangélistes Matthieu et Jean, ont été achevées fin septembre, avec l’installation des immenses figures blanches en forme de buste humain et d’aigle qui les couronnent respectivement. Les deux autres, dédiées aux évangélistes Luc et Marc, et surmontées de figures de bœuf et de lion, ont été achevées l’année dernière.

Les pinacles des quatre tours de la basilique de la Sagrada Familia des évangélistes Matthieu (à gauche), Marc (2 à gauche), Jean (2 à droite) et Luc sont illuminés pour la première fois, à l’issue d’une cérémonie de bénédiction marquant leur achèvement, le 12 novembre 2023. à Barcelone. Photos par Josep LAGO / AFP via Getty images

La remarquable basilique conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudí complète ainsi l’ensemble dédié aux évangélistes, qui seront les troisièmes tours les plus hautes de l’église une fois achevée.Pour célébrer l’événement, l’archevêque de Barcelone, Juan José Omella, a béni dimanche après-midi ces structures situées dans la partie centrale de la basilique, qui ont ensuite été illuminées pour la première fois.

Le sommet de la tour Matthieu de la basilique de la Sagrada Familia.

Après l’achèvement en 2021 de la tour de Marie qui, avec ses 138 mètres, sera la deuxième plus haute de la basilique une fois achevée, et du complexe des évangélistes, il ne reste plus qu’à terminer la tour de Jésus-Christ pour le relief principal.

Conçue par Gaudí pour être le point culminant de la Sagrada Família, avec ses 172,5 mètres, les constructeurs prévoient d’achever la tour du Christ en 2026, date qui coïncide avec le centenaire de la mort de l’architecte.

Le comité de construction de la basilique avait initialement annoncé pour 2026 l’achèvement complet de la basilique, mais la pandémie de Covid-19 a ralenti le projet. « Si nous n’avons pas de problème majeur comme la pandémie, la Sagrada Família sera terminée dans dix ans maximum », a déclaré dimanche le président de son conseil d’administration, Esteve Camps, au journal local La Vanguardia.

