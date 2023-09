Découverte d’un site cérémoniel préhispanique découvert dans le nord du Pérou

Un site archéologique préhispanique autrefois dédié au culte des ancêtres a été identifié dans le nord du Pérou par une équipe d’archéologues péruviens et japonais.

« Nous avons découvert un site archéologique de la période Wari datant de 800 à 1000 an après J-C », a déclaré samedi à l’AFP l’archéologue japonais et professeur d’université Shinya Watanabe. Le site, autrefois dédié au culte des ancêtres, a été identifié dans la région de Cajamarca, à quelque 900 kilomètres au nord de Lima.

« Deux chambres funéraires souterraines et des fosses où étaient placées les momies et les offrandes aux ancêtres ont été retrouvées », a-t-il ajouté. Plusieurs offrandes ont été exhumées à l’intérieur de ces grandes pièces, dont des coquilles de mollusques et des fragments de céramique.

« C’est une grande découverte car les archéologues cherchaient des preuves de la culture Wari », a souligné M. Watanabe.

Des ornements féminins, deux instruments de musique à vent faits en céramique ainsi qu’un kéro (petit récipient autrefois utilisé lors de cérémonies, ndlr), ont également été identifiés.

« De nombreuses personnes aux origines différentes vivaient ici. C’était un site cérémoniel dédié au culte des ancêtres », a ajouté l’archéologue.

Selon Judith Padilla, responsable de la culture pour la région de Cajamarca, ces découvertes permettent de comprendre « le style de vie et les pratiques rituelles » des anciennes sociétés qui ont habité sur le sol péruvien « afin de comprendre les pratiques actuelles ».

Cette récente découverte est le fruit d’un projet de recherche archéologique qui explore un vaste terrain de quelque 24 hectares. Le ministère péruvien de la Culture a affirmé que l’objectif des fouilles était de comprendre le système socio-politique de la culture Cajamarca (entre 900 et 1.000 après J-C) et sa relation avec la culture Wari.

La culture Wari a prospéré dans le nord du Pérou entre le 7e et le 13e siècle.