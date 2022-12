Fini le mode avion: on pourra bientôt téléphoner en plein vol

La Commission européenne a autorisé le déploiement de la 5G à bord des avions à compter du 30 juin 2023. Il ne sera ainsi plus utile de passer en mode avion lors d’un vol. Théoriquement, cela signifie aussi que l’on pourra appeler ses proches au-dessus des nuages…

« Nous vous remercions de passer vos coups de fils au niveau des plateformes situées entre les voitures »… Lorsque le chef de bord à bord des TGV rappelle la règle de savoir-vivre à destination des passagers qui partagent leur conversation téléphonique à toute la rame, il faut avouer que cela fait du bien de l’entendre. A bord des trains, il y a de l’espace pour isoler les pipelettes. Mais qu’en est-il à bord des avions ?

La question se posera réellement à compter du 30 juin 2023, date de mise en application de l’autorisation par la Commission européenne de déployer la 5G à bord des appareils survolant le vieux continent. Concrètement, cela signifie qu’il ne sera plus nécessaire d’activer le mode avion de son téléphone portable. Cette disposition permettra surtout d’obtenir du très haut débit en vol et de ne plus passer par le wifi pour se connecter au-dessus des nuages (quand le système fonctionne correctement).

Si cette décision ravira les passagers adeptes de « binge watching » qui ont du retard à rattraper dans le visionnage des dernières séries de Netflix, cela n’indique toutefois pas qu’ils ne devront pas mettre la main à la poche pour jouir de cette connexion rapide.

Sur un plan purement technique, les compagnies aériennes vont en effet devoir déployer des bandes 5 GHz, une installation qui n’est pas aussi simple que sur Terre puisqu’elle implique l’usage de « pico-cellules » pour que les smartphones des passagers passent par un satellite lui-même relié aux antennes terrestres. Quid de la future grille tarifaire pour utiliser la 5G à bord ?

En termes d’usage, le déploiement de la 5G indique que les passagers pourront regarder des vidéos en streaming, envoyer des messages, consulter les réseaux sociaux, bref poursuivre leurs habitudes en matière de digital. Pour ce qui est de passer des coups de fil, théoriquement, cette autorisation implique aussi la possibilité d’appeler ses proches au-dessus des nuages. Mais, reste à savoir si les compagnies aériennes n’émettront pas un interdit sur ce type d’usage à bord, pour une question de bon sens et éviter de déranger toute la cabine.

L’arrivée de la 5G à bord des avions engendre logiquement une interrogation : y aura-t-il des interférences avec les radioaltimètres des pilotes qui leur permettent de jauger de la hauteur entre le sol et l’appareil ? Aux Etats-Unis, le débat a clairement été posé au point que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a partagé son inquiétude quant aux effets sur les anciens modèles d’altimètres. D’ici la fin de l’année, les opérateurs d’avion vont ainsi devoir ajouter des filtres de radiofréquences.

En France, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) recommande pour le moment d’éteindre les terminaux équipés de la 5G lors d’un vol.