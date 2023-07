Grève des pilotes Ryanair en Belgique

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique, en conflit avec la direction de la compagnie irlandaise sur les conditions de travail, seront en grève le week-end des 15 et 16 juillet, selon leur association professionnelle, la BeCA (Belgian Cockpit Association).

Les pilotes reprochent à la compagnie de ne pas vouloir respecter une convention collective prévoyant un certain nombre de jours de repos en échange des baisses de salaires consenties en 2020 au moment de la crise du Covid-19. « On nous dit que la partie de la convention sur le temps de repos est nulle et non avenue, cela revient à ne pas appliquer le droit du travail », a expliqué à l’AFP Alain Vanalderweireldt, président de la BeCA.

La grève, votée par 80% des 180 pilotes belges de Ryanair, est également soutenue par le syndicat chrétien CNE, qui reproche à la compagnie dirigée par Michael O’Leary de « bafouer » la loi belge.

Le préavis lancé par les organisations devrait permettre à Ryanair de limiter les conséquences de la grève, en réorganisant la desserte du hub belge de Charleroi (sud) avec des avions basés dans d’autres pays. « Nous ne nous attendons pas à des perturbations importantes de nos vols en direction et au départ de la Belgique », a commenté la compagnie, sollicitée par l’AFP.

Selon elle, plus de la moitié du trafic Ryanair à Charleroi est assuré par des avions opérés par du personnel non belge. « Les syndicats de pilotes belges devraient négocier plutôt que de faire grève », a ajouté Ryanair, en se félicitant des accords conclus avec leurs homologues italiens, espagnols et français sur les conditions de travail.

Selon les syndicats belges, Charleroi est pour Ryanair « la deuxième base la plus rentable de ses 86 bases actuelles ».

Ils accusent la compagnie irlandaise de « prospérer sur un dumping social » et de « créer une concurrence déloyale » envers les autres acteurs du transport aérien en Belgique qui eux « se conforment aux règles ».

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique maintiennent leur préavis de grève pour le week-end du 15 et 16 juillet, a annoncé vendredi midi la CNE. L’ultimatum lancé mardi à la direction n’a abouti sur aucun accord. De fortes perturbations sont à prévoir, avertit la CNE.