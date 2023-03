La célèbre baie du Naufrage sur l’île de Zante en Grèce, interdite d’accès

La célèbre baie du Naufrage sur l’île grecque de Zante, en mer Ionienne, va être interdite d’accès jusqu’à la fin de la saison touristique, en raison de risques de glissements de terrain et de séismes, a annoncé jeudi le ministère grec du Tourisme.

Selon les conclusions de l’organisme de planification et de protection antisismique (OASP), « l’activité sismique et les phénomènes de glissement de terrain » constituent un risque pour les visiteurs de la célèbre plage, a indiqué le ministère dans un communiqué. « La sécurité des résidents et des visiteurs passe avant tout », a dit le ministre du Tourisme, Vassilis Kikilias.

Cette baie, également appelée la plage de Navagio, a souvent été élue parmi les plus exceptionnelles du monde par des revues et des sites de voyage et attire chaque été des milliers de touristes. « Nous avons observé des glissements de terrain et des morceaux de roches sont susceptibles de tomber. Il y a eu une activité sismique intense dans la zone élargie (…) et il existe aussi une érosion due aux vagues et au mauvais temps (…) ce qui nécessite d’être surveillé », a rapporté le directeur de l’OASP, Efthymis Lekkas.

Le ministre a aussi indiqué que la situation serait réévaluée deux fois par an par les experts. En 2018, sept personnes avaient été légèrement blessées lors d’un éboulement sur la plage. Eau turquoise, sable fin, falaises blanches, la baie du Naufrage est célèbre parce qu’un bateau de contrebande de cigarettes y a échoué en 1983. Elle n’est accessible que par la mer, par de petites barques touristiques.