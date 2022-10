Le parc Ghibli se prépare à ouvrir ses portes aux visiteurs

Une visite chez Totoro ou Kiki la petite sorcière: à quelques semaines de l’ouverture au Japon du parc Ghibli, inspiré des films d’animation de ce studio nippon à la renommée mondiale, les médias ont pu découvrir mercredi quelques-unes de ses attractions.

Le site, qui doit ouvrir ses portes au public le 1er novembre dans le département d’Aichi, à environ 300 km à l’ouest de Tokyo, s’étendra sur sept hectares au sein de l’immense parc ayant accueilli l’Exposition universelle de 2005.

A contre-courant d’autres attractions touristiques japonaises majeures comme Tokyo Disneyland, le lieu met l’accent sur les grands espaces et le respect de la nature, omniprésents dans l’oeuvre de Ghibli, expliquent ses créateurs.

Il sera composé de cinq zones, dont trois seront ouvertes au public dès le 1er novembre.

L’une d’entre elles, appelée « Colline de la jeunesse », reprendra des éléments des univers des films Le Château dans le ciel, Le Royaume des Chats ou Le Château ambulant, avec des reproductions grandeur nature de bâtiments emblématiques de ces oeuvres.

La « Forêt de Dondoko » invitera elle les visiteurs dans la campagne bucolique de Mon voisin Totoro, avec des sentiers de promenade et une aire de jeux.

Dans le « Grand entrepôt Ghibli », il sera possible de visiter des décors de 13 des oeuvres les plus connues du studio, comme le train filant sur les flots du Voyage de Chihiro.

La carte du parc

Ce parc, dont la construction a coûté 34 milliards de yens (240 millions d’euros) et a duré plus de cinq ans, devrait devenir une attraction touristique majeure pour Aichi, qui prévoit d’y accueillir 1,8 million de visiteurs par an quand les cinq zones seront ouvertes l’an prochain.

Ses retombées économiques annuelles sont évaluées à 48 milliards de yens (339 millions d’euros).

Le gouverneur d’Aichi, Hideaki Omura, a dit mercredi voir le parc comme un « symbole » et un « ambassadeur » de la culture japonaise.

Le Studio Ghibli a été cofondé par Hayao Miyazaki, réalisateur d’une bonne partie des longs-métrages cultes du studio, dont Nausicaä de la vallée du vent (1984) ou Le Voyage de Chihiro, qui a obtenu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2002.