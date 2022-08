Que faire ce week-end: notre agenda pour les 27 et 28 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On s’enivre (avec modération) à Bruxelles

Le houblon va couler à flots ce week-end à Tour et Taxis à l’occasion du BXLBeerFest, un gigantesque festival dédié à la production brassicole artisanale.

BXLBeerFest © The BeerTrekker

Au menu: 400 sortes de bières servies par les 60 brasseries belges et étrangères participantes, mais également des foodtrucks, des dégustations commentées et des conférences.

BXLBeerFest © The BeerTrekker

Vous êtes plutôt cidre? Pas de soucis ! Un autre festival, Pom Pom Pom, se tient ce week-end également dans notre capitale et consacre ce breuvage à la pomme. L’événement a lieu à l’Espace See U à Bruxelles et 15 producteurs ont répondu à l’appel. Santé… sans excès!

www.BXLBEERFEST.com et https://www.see-u.brussels Les 27 et 28 août.

2. On observe les chauves-souris partout en Belgique

Un vol de chauve-souris. © Getty Images/EyeEm

Notre pays compte 23 types de chauves-souris, une donnée que l’on connaît notamment grâce au travail méticuleux de passionnés, comme ceux du groupe Plecotus de Natagora, qui au fil des hivers, entre autres, inventorient ce mammifère en hibernation dans plus de 400 grottes et cavités en Wallonie. Une fois par an, le temps d’une nuit, les associations de protection de la nature et les chiroptèrologues de tous poils organisent ateliers, expos et balades pour sensibiliser le grand public à l’importance de préserver cet animal étonnant à plus d’un titre.

En 2022, la Nuit européenne des chauves-souris (NEC) est l’occasion d’une multitude d’événements répertoriés dans le lien suivant: www.natagora.be

Des chauves-souris cachées dans une charpente. © Getty Images

3. On philosophe à Tournai

C’est presque la rentrée, il est temps de remettre le cerveau en route! Pourquoi pas lors des Rencontres Inattendues placées sous le signe de la musique, de la littérature et de la philo.

Les Rencontres Inattendues, une manière d’allier philo, musique et patrimoine. © Véronique Pipers

Le thème retenu pour cette édition est “Tout est Maison”, avec en guise d’explication, ces quelques mots des organisateurs: “A l’heure où la planète se révolte, où les guerres chassent de plus en plus d’individus loin de leur logement, où le capitalisme précipite un nombre croissant d’individus dans la rue, et où les maisons elles-mêmes deviennent une source d’inquiétude, de danger ou de pollution, penser nos manières d’élaborer, ériger et peupler nos maisons est devenu un enjeu radical.”

On retrouve dès lors à l’affiche, entre autres, des concerts forcément mais aussi un pique-nique philo-musical, des ateliers participatifs et des discussions autour du sujet avec des invités de marque, tant philosophes et écrivain.e.s que chanteur.euse.s, dessinateur.trice.s, historien.ne.s ou comédien.ne.s. Sans oublier les architectes dont le prix Pritzker 2021, Jean-Philippe Vassal.

Ambiance dans la cathédrale, à l’occasion des Rencontres Inattendues. © Véronique Pipers

lesinattendues.be/ Les 26, 27 et 28 août.

4. On regarde les ballons à Hotton

Pas moins de quarante montgolfières venant de Belgique, de France, du Luxembourg et de Suisse prendront leur envol tout au long de ce week-end, au-dessus de la petite ville d’Hotton, sur l’île de l’Oneux.

Les Hottolfiades. © SDP

Plusieurs ballons démarreront chaque matin au lever du soleil (vers 6h30) et fin d’après-midi (vers 18h30) et survoleront ainsi le beau paysage de Famenne. Le grand public est invité à venir voir gratuitement les préparatifs et le gonflage, de nombreuses activités étant également prévues autour de l’espace de décollage – jeux en bois, châteaux gonflables, grimages et festival de BD entre autres.

Les Hottolfiades © SDP

Sur réservation, et s’il reste encore des places, il est également possible de prendre place à bord d’une des nacelles pour un baptême de l’air.

hottolfiades.com/ Les 26, 27 et 28 août.