Road trip: 3 idées d’itinéraires

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, on passe à la pompe, on fait le plein (même si ça nous ruine) et on déguerpit d’ici fissa.

L’appel de l’Ouest

Tendance, le road trip? C’est peu de le dire, et pour apporter sa preuve à l’édifice, la Californie elle-même vient de lancer un site Web entièrement dédié à ces divines épopées sur bitume. Il faut dire que l’Etat de l’ouest a du décor de dingue à revendre, entre sa fabuleuse Pacific Coast Highway, ses déserts infinis, ses villes fantômes, ses vignobles prestigieux, son enivrante baie de San Francisco ou son inévitable Route 66 qui vient paisiblement mourir là-bas, sur la jetée de Santa Monica. Itinéraires détaillés, logements, locations de véhicules ou autres choses à savoir… Faites vos vœux!

Tout sur là-bas

C’est beau, c’est neuf et c’est rédigé par l’une des plumes de nos pages Voyage. Bienvenue dans un Petit atlas hédoniste qui parcourt chaque région du Canada pour ausculter ses escales les plus évidentes ou les plus étonnantes. En vrac, on y évoque une virée en canoë dans le parc d’Algonquin, une distillerie planquée dans les tréfonds de la Gaspésie, un restaurant de Montréal qui ne jure que par le circuit court, une balade sur la route des phares ou un zoom sur les styles architecturaux de la nation. Cerise sur l’escapade: les images sont (très) jolies.

Canada © maud simon © National

Canada – Petit atlas hédoniste, par Maud Simon, éditions du Chêne.

Oh la belle boucle

De Saint-Lary à… Saint-Lary: telle est la nouvelle boucle imaginée par Pyrénées Trip, soit un itinéraire aux paysages montagnards 100% frissonnants. Au menu? Dix jours de régal entre France et Espagne, à la découverte de falaises majestueuses, de canyons cachés ou de sentiers haut perchés. Nom de code du tracé? «Sur les chemins du vertige», le menu est limpide. Si les noms de Tourmalet, de Pic du Midi, de Gavarnie, d’Aubisque ou d’Ordesa ne vous disent rien – ou si peu –, c’est clairement le moment d’aller faire leur connaissance. Et d’accepter d’avaler 939 kilomètres de pures splendeurs.

Les Pyrénées © les-argonautes @unsplash