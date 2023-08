Belges de Paris: les bonnes adresses de la créatrice Stephanie D’heygere

Elle s’est installée à Paris il y a plus de douze ans pour travailler pour Margiela et Dior, et a lancé sa propre marque, D’heygere, en 2018. Elle conçoit également des accessoires et des bijoux pour des marques telles que Y/Project, Courrèges et A.P.C. Stephanie D’heygere nous confie ses bonnes adresses food, design vintage et culture.

Musée Nissim de Camondo

«A sa mort, Moïse de Camondo, descendant d’une riche famille de banquiers, a cédé sa maison à la ville. Mais il avait posé une condition: rien ne devait changer. En termes de décoration, la bâtisse du XXe siècle s’approche du kitsch, ce qui rend les visites plutôt amusantes. De plus, la demeure se trouve à côté du magnifique parc Monceau, ce qui permet de faire d’une pierre deux coups.»

63, rue de Monceau, à 75008 Paris. madparis.fr

Tsukizi

«On se croirait au Japon dans ce petit restaurant à sushis d’une ruelle de Saint-Germain-des-Prés. A l’intérieur, on peut choisir de s’asseoir au bar, où les mets sont préparés, ou de prendre place à l’une des six tables disponibles. Personnellement, j’aime beaucoup y manger les chirashi, les meilleurs que j’ai pu goûter.»



2 bis, rue des Ciseaux, à 75006 Paris.

Galerie Paradis

«Cette boutique vintage a ouvert ses portes récemment et est spécialisée dans le mobilier design du XXe siècle. Comme les lieux font près de 1 000 m2 et s’étendent sur trois étages, assurez-vous d’avoir du temps devant vous. Il y a toujours de belles choses en stock à des prix intéressants. J’y ai moi-même dernièrement jeté mon dévolu sur une chaise, mais malheureusement, c’était déjà trop tard.»



7, rue de Paradis, à 75010 Paris. @galerie2080s

Pâtisserie Tholoniat

«Chaque année, le prix de la meilleure baguette et du meilleur croissant est décerné à Paris. Dès que je vois un tel autocollant sur la vitrine d’un magasin, je me laisse tenter. Bien que cette boulangerie n’ait pas encore été récompensée, je pense qu’elle propose de loin les meilleurs croissants de la ville. Et je suis experte en la matière.» (rires)

47, rue du Château d’Eau, à 75010 Paris. boulangerie-patisserie-tholoniat-paris.com

A Balzac à Rodin

«Je dois avouer que j’ai hésité à partager cette adresse, mais comme le gérant de cette librairie m’a dit que les affaires n’allaient pas très bien, je me dis que ça pourrait l’aider. En descendant un escalier, on se retrouve dans une grande salle remplie de livres d’art d’occasion. Je suis tombée sur cette boutique par hasard et j’y reviens très souvent depuis. C’est ce que j’aime à Paris: même après toutes ces années, je découvre toujours de nouvelles choses.»



14bis, rue de la Grande Chaumière, à 75006 Paris.

