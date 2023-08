Belges de Paris: les bonnes adresses d’Elisabeth Mestdagh de Studio M

Fondatrice de Studio M, spécialisé dans la direction artistique, le graphisme et l’image de marque, elle travaille pour des clients tels que Dries Van Noten, Chanel et Mugler. Elle partage son temps entre Anvers et Paris depuis deux ans. Elisabeth Mestdagh nous confie ses bonnes adresses food, culture et balades…

L’Alimentari

«Une petite trattoria italienne dans le Marais qui propose des plats délicieux et à un prix abordable, ça se fait rare à Paris. J’y commande toujours le pulpo, mais les pâtes sont également savoureuses.»

6, rue des Ecouffes, à 75004 Paris. Facebook L’Alimentari

Mamiche

«La meilleure boulangerie du IXe arrondissement, le quartier où j’habite, tenue par deux jeunes femmes. Il y a toujours une longue file d’attente, mais cela en vaut la peine. Tout y est vraiment délicieux. Les babkas, une brioche marbrée de chocolat, sont très populaires, mais j’ai un faible pour les cinnamon rolls.»



45, rue Condorcet, à 75009 Paris. mamiche.fr

Yvon Lambert

«C’est une librairie, une galerie et une maison d’édition spécialisée dans l’art contemporain. La boutique organise régulièrement des évènements pour promouvoir des artistes émergents. J’y passe de temps en temps pour fureter et trouver l’inspiration pour de nouveaux projets.»



14, rue des Filles du Calvaire, à 75003 Paris. yvon-lambert.com

Le collier de la Reine

«Etablissement branché, avec principalement des fruits de mer et des poissons à la carte, où l’on retrouve trois espaces: un bar confortable, une «cave festive» où l’on peut déguster de délicieux vins naturels et un grand restaurant. Il est toujours bondé les vendredis et samedis, surtout pendant la Fashion Week. C’est l’endroit idéal pour un moment convivial avec un grand groupe d’amis avant une soirée.»



57, rue Charlot, à 75003 Paris. lecollierdelareine.paris

Parc des Buttes-Chaumont

«Un grand parc au relief plutôt accidenté dans le nord-est de Paris, où je vais régulièrement pique-niquer avec des amis pendant l’été. Il est facilement accessible en métro depuis le centre-ville. Le parc est construit sur des carrières, ce qui permet d’avoir une vue imprenable sur la ville, notamment sur Montmartre. Des spectacles y sont également organisés en soirée.»

1, rue Botzaris, à 75019 Paris.

