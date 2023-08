Belges de Paris: les bonnes adresses d’Igor Dieryck, designer chez Hermès

Il travaille comme junior designer chez Hermès depuis avril dernier et représentera la Belgique en tant que finaliste au Festival de mode à Hyères en octobre prochain. Igor Dieryck nous confie ses bonnes adresses parisiennes pour sortir: bars, cafés, restaurants…. et pas seulement.

Chambre Noire

«Ce bar à vins naturels possède deux établissements dans le XIe arrondissement. Je l’ai découvert grâce à mes collègues lorsque j’étais stagiaire chez Acne Studios, et je m’y rends régulièrement avec des amis ou pour une «date night». Je ne connais pas grand-chose aux vins naturels, alors je me laisse toujours surprendre. On peut aussi y manger des tapas: le menu change tous les mois.»



4, boulevard Jules Ferry et 35, rue de la Folie Méricourt, à 75011 Paris. @chambrenoireparis

Ofr. Librairie

«Cette librairie du Marais fait le bonheur des passionnés de mode. C’est l’endroit idéal pour faire des recherches, car on y trouve de très bons magazines internationaux et des publications spécifiques comme Antidote, King Kong ou Numéro, que l’on ne trouve pas facilement dans une librairie ordinaire. Je sais où me rendre lorsque mes créations sont utilisées pour une séance photo dans des publications moins connues.»



20, rue Dupetit-Thouars, à 75003 Paris. @ofrparis

Hôtel Particulier

«La foule fait parfois perdre de sa superbe à Montmartre, mais cet hôtel-restaurant est bien caché dans une petite rue chaleureuse remplie de maisons d’avant-guerre. Je l’ai découvert à l’occasion d’une fête organisée par Hermès pour tous ses collaborateurs dans le magnifique jardin de l’établissement. Un lieu tout à fait exceptionnel dans ce quartier. Idéal pour un café tranquille ou un bon repas.»

23, avenue Junot, Pavillon D, à 75018 Paris. hotelparticulier.com

Hôtel Grand Amour

«Ce que j’aime à Paris, c’est que l’on peut trouver des endroits pas du tout huppés et en dehors des zones touristiques. Le Xe arrondissement n’est peut-être pas le quartier le plus chic, mais il est parfait pour échapper à la foule. De plus, ce restaurant est très connu des locaux. J’y ai moi-même dîné avec tous les finalistes du festival de Hyères lors de la semaine de préparation à Paris. La cuisine française de qualité en fait l’endroit idéal si vous avez quelque chose à fêter.»



18, rue de la Fidélité, à 75010 Paris. grandamour.hotelamourparis.fr

Partisan Café Artisanal

«Lorsque d’anciens camarades de classe de l’Académie d’Anvers viennent me rendre visite, nous nous retrouvons ici autour d’un chai latte. L’endroit est particulièrement agréable en été, car il est alors complètement ouvert. Les gâteaux et les biscuits sont également délicieux, surtout le «carrot cake» et les cookies au matcha. C’est peut-être un peu cher, mais c’est Paris après tout.» (rires)



36, rue de Turbigo, à 75003 Paris. parispartisancafe.com

