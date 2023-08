Belges de Paris: les bonnes adresses du styliste Eduard Both

Knitwear designer pour Meryll Rogge, Bernadette et Wandler, il est également à la tête de sa propre marque, Cap Studio. Il habite à Paris avec son compagnon depuis janvier 2022, et nous donne ses bonnes adresses food, mode, culture et… billards.

Le Petit Martin

«Un petit bar charmant près du canal Saint-Martin, avec une terrasse extérieure confortable et une excellente carte de cocktails. Leur boisson fétiche est le martini expresso, mais j’aime y commander un negroni, qui a le même goût qu’à Milan. Le magnifique plafond vaut également le détour.»



39, boulevard Saint-Martin, à 75003 Paris. @lepetitmartin

Billards M8

«L’une des plus vastes salles de billard de Paris, avec un restaurant chinois, au cœur de Belleville. Les lieux sont très fréquentés, et l’ambiance est toujours bonne. L’établissement est ouvert jusqu’à 1h30 du matin, et nous nous y retrouvons parfois après une soirée. N’hésitez pas à commander un shot de tequila et un sour potty, une sucette à tremper dans une mini-toilette remplie de sucre.»

7, rue Jules Romains, à 75019 Paris. m8-pool-hall.business.site

Musée de la Chasse et de la Nature

«L’endroit idéal pour laisser son esprit s’évader. Cet ancien hôtel particulier du Marais est dédié à la nature et à la relation entre l’être humain et l’animal, à travers les âges. La scénographie est très particulière. Le plafond d’une des salles est recouvert de plumes de hibou, une œuvre de l’artiste belge Jan Fabre. Les expositions temporaires valent également le détour.»

62, rue des Archives, à 75003 Paris. chassenature.org

Ken Claude

«On y trouve des uniformes vintage et des stocks de vêtements de travail, comme des blousons d’aviateur et des tenues d’ouvriers. Les rayons débordent, et il faut souvent fouiller dans les nombreuses piles d’habits, mais on ne repart jamais les mains vides. J’y achète souvent des shorts de travail Dickies et des jeans Levi’s, car je préfère les anciens pantalons aux nouveaux.»



55, rue de Turenne, à 75003 Paris. @kenclaude_paris

Chez Georges

«Un bistrot français traditionnel à moins de cinq minutes à pied du Palais-Royal. La façade n’a rien d’exceptionnel, mais l’intérieur reste merveilleusement authentique. A la carte, des classiques tels que les escargots, la sole meunière et les profiteroles. Comme le veut la tradition, les serveurs sont bourrus, mais excellents.»

1, rue du Mail, à 75002 Paris.

