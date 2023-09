10 adresses incontournables à Charleroi, pour un shopping mode, food et déco

Depuis l’ouverture du centre commercial Rive Gauche dans la ville basse de Charleroi, la concurrence est rude pour les petits commerçants, qui avaient déjà souffert du Covid. Ces derniers résistent tel un village d’irrésistibles Gaulois, c’est le moment de les soutenir! Voici 10 enseignes emblématiques du Pays Noir à ne pas manquer.

Tess

Tess existe depuis plus de 30 ans. Située rue de Dampremy, la boutique de vêtements est considérée comme l’un des poumons de la rue commerçante la plus ancienne de la ville. Véronique, sa créatrice, met un point d’honneur à vendre des produits uniques et chics pour femmes. L’enseigne propose de nombreuses marques tendances: Zadig & Voltaire, Margaux Lonnberg, Essentiel Antwerp, Collector’s Club et plein d’autres.

Pour autant, proposer de grandes marques n’est pas l’objectif de la maison. Véronique et son équipe misent sur une esthétique et se concentrent sur les coupes des produits proposés, pour un look à la fois chic et facile à porter.

boutiquetess

Dupuis

Messieurs, cette enseigne est pour vous, peu importe votre style. Dupuis est divisé en plusieurs départements, chacun proposant une esthétique différente. À l’étage, des vêtements aux design plus sophistiqués avec des marques comme Ralph Lauren, au rez-de-chaussée, un espace streetwear qui propose du Arte, Cp Company ou encore Stone Island. Si vous cherchez des chaussures ou des sneakers, l’enseigne vend des New Balance, des Hogans ou encore des souliers italiens Santoni.

La Maison Dupuis est une institution lorsqu’il s’agit de faire du shopping à Charleroi. Forte de plus de 70 ans d’existence, l’enseigne s’adapte et continue d’attirer sa fidèle clientèle. Corentin Dupuis, le gérant de l’enseigne, nous confie que ses clients se déplacent pour acheter ses produits, « parfois, ce sont même des flamands qui font la route pour nous. On a même occasionnellement des Français du Nord qui traversent la frontière pour profiter de notre expertise ».

Dupuis

Tshirt Mania

Faire du shopping, c’est aussi découvrir le patrimoine d’une ville. Et Tshirt Mania vous fait découvrir la richesse de celui-ci. Cette petite boutique située rue de Dampremy met en avant la culture carolorégienne depuis cinq ans. Tout en suivant les tendances et styles à la mode, Nicolas Gea y Busto, le fondateur, met en avant sa région via des slogans tels que: « Carolo & Bien Élevé ». Le magasin ne vend pas que des habits, vous pourrez aussi y trouver des casquettes, des tasses, des posters. Que ce soit les accessoires ou bien les vêtements, tout est personnalisable et bio.

Dès la semaine prochaine, l’enseigne sera l’une des premières de Charleroi à pouvoir encaisser les paiements en bitcoin. Ce projet est accompagné d’une autre innovation, la création de NFT qui seront vendus au public. Béatriz Fernandez, la femme de Nicolas, nous explique ce projet: « L’objectif, c’est de rester innovant pour attirer des clients. Évidemment, les NFT sont risqués, mais nous sommes aidés d’un expert, donc nous ne sommes pas inquiets. »

Tshirt Mania

Rawandretail

La friperie la plus américaine de Charleroi, c’est Rawandretail. Le site internet de la boutique est en anglais, même chose pour l’Instagram et le facebook. Cette boutique qui revendique un héritage issu des Etats-Unis est assurément un incontournable du shopping à Charleroi. L’enseigne vous plonge dans une ambiance inspirée par l’ambiance des années 80 de l’Amérique profonde. L’ensemble des produits vient du monde entier. Le workwear et le sportswear sont aussi mis en avant, provenant souvent du Japon ou du pays de l’Oncle Sam. Vous trouverez par exemple une gamme très rare de vêtements militaires. À l’affut des tendances et en accord avec son temps, la friperie ne vend que des habits mixtes.

Des plantes & Vous

Début de shopping sur les chapeaux de roues, nous faisons une petite pause dans un café qui se distingue par son concept: vous sirotez un cappuccino entouré de plantes vertes. L’idée derrière ce concept: « Apprécier un bon café tout en se relaxant. Les plantes permettant de se détendre », nous explique Marie-Laure, la gérante du lieu.

Et si en savourant une pâtisserie réalisée par un artisan boulanger de la région, vous tombez amoureux d’un végétal du magasin, adressez-vous à Marie-Laure pour pouvoir acheter celui qui vous fait craquer et recevoir tous les conseils dont vous aurez besoin pour en prendre soin. Le petit café cache au sous-sol une mini forêt tropicale, un espace empli de végétaux accessible à tous.

Des plantes & vous

Empire chaussures

Bienvenue chez Empire Chaussures, le temple du cuir. Cette boutique de plus de 40 ans a connu un grand succès dès son ouverture. L’idée de la fondatrice, Adrianna Messa, était de proposer des chaussures d’excellente qualité en provenance d’Europe. Vous trouverez des souliers issus de marques telles que Lola Cruz, Vic Matie, Jeannet ou encore Pons Quintana.

Cette enseigne, on la conseille à toutes les amoureuses de chaussures en provenance d’Italie et d’Espagne. En effet, tous les articles en vente proviennent de ces deux pays. Le vilain petit canard, c’est la marque Juicy Couture que la boutique propose également. Celle-ci vient des États-Unis et ne propose pas que du cuir. L’associé et la fille de la propriétaire, Stéphanie vizzini, nous confient que le choix d’adopter cette marque américaine a été fait « pour parler à un public plus jeune, même si nous n’en avons pas réellement besoin, car nous avons nos clients qui nous sont très fidèles. »



Empires Chaussures

Troc’inn

Troc’inn est un dépôt-vente haut de gamme. Des particuliers proposent leurs articles, la boutique s’occupe de vendre les produits. La seule condition pour que l’enseigne accepte de vendre vos habits, c’est qu’ils soient issus de marque de luxe. Ainsi, dans cette grande boutique qui s’étend sur deux étages et demi, vous trouvez des vêtements, mais aussi des chaussures ou encore des accessoires de tout type: des bijoux Swarovski, des lunettes Balenciaga, des sacs Longchamp.

L’équipe de l’enseigne souhaite rendre des produits haut de gamme plus accessibles. « Un sac initialement vendu dans les 1000 euros, nous le vendrons 300 ou 400 euros », nous confie-t-elle. L’occasion pour vous de trouver des pièces uniques en seconde main à des prix plus qu’intéressants.

trocinn.be

Les Belg’idées

Voilà une boutique unique en son genre à Charleroi. Huit créateurs et artistes se sont regroupés au sein d’une maison de pour présenter leurs travaux. En entrant dans cette ancienne habitation, les meubles rénovés nous en mettent plein la vue. Puis c’est au tour des tableaux, des bijoux et enfin des vêtements. Vous l’aurez compris, cette boutique propose autant du mobilier pour sublimer votre intérieur que des accessoires et habits.

Thierry Vassias nous explique la genèse du projet: « À l’origine, nous vendions nos œuvres dans des concept stores. Mais il suffit que ton travail soit mal situé dans la boutique et tu ne vends rien. En réhabilitant cette maison, nous voulions que chaque artiste adhérant au projet bénéficie de la même mise en avant ». En effet, chaque pièce de l’ancienne habitation abrite les créations des huit artistes. Les créateurs espèrent pouvoir encore aménager la fin de la maison au plus vite afin de procurer une expérience unique au client.

Les Belg’idées, Rue de Montigny 17, 6000 Charleroi.

Home 25

Home 25, c’est l’histoire d’une Carolo qui décide d’ouvrir sa boutique de décoration d’intérieur en plein Covid. Prête à tout pour voir son rêve se réaliser, elle brave le confinement et livre ses clients durant cette période. Aujourd’hui, l’enseigne a retrouvé son mode de fonctionnement normal.

Dans son magasin, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour redonner un coup de neuf à votre domicile: des objets, de la vaisselle et du petit mobilier, ou encore des décorations de Noël qui seront (déjà) bientôt en vente. La propriétaire privilégie les marques européennes et met en avant des labels locaux tels que Langka Bougie, des bougies véganes et naturelles fabriquées en Belgique. Leur particularité? Elles sont rechargeables. Une fois terminées, rendez-vous chez Home 25 pour les faire changer, à moindre coût bien sûr!

Home25

Mama & Son

Envie de manger un morceau après votre virée shopping? Cette dernière enseigne tombe à pic puisqu’elle allie la streetfood et l’univers de la mode, et ravira tous les fans du lifestyle à l’américaine. Vous dégusterez sandwichs, bagels et salades pour tous les goûts, et en parallèle de la restauration, la boutique située dans une petite cellule du passage de la bourse vend des baskets. Le paradis pour tous les collectionneurs de sneakers. Si vous êtes en quête d’une paire de Jordan 1 très rares sur Charleroi, c’est l’adresse à laquelle il faut se rendre.

Mama & Son

