10 balades hivernales en Belgique à (re)découvrir (carte interactive)

Pour qui souhaite se dégourdir les jambes cet hiver, pas besoin de chercher bien loin: la Belgique est un petit paradis de randonnée, avec assez de paysages diversifiés que pour s’occuper pendant des kilomètres. Voici nos 10 balades coups de cœur.

Les icônes sur la carte sont interactives. Cliquez pour plus d’informations.

1- Le château de Vêves (Namur)

Un des plus beaux villages de Wallonie, un château de conte de fées et des paysages splendides: tel est le cadre de cette promenade hivernale qui commence et se termine à l’église de Celles. Ce joli village se trouve au milieu d’une vallée et est entouré d’une forêt magnifique. L’itinéraire, d’une longueur raisonnable de 6,8 kilomètres, passe par plusieurs sites et châteaux. Il est également entièrement balisé.

Point de départ: l’église de Celles, à 5561 Celles

Distance: 6,8 kilomètres

Infos pratiques: visitwallonia.be



2- Les chemins de solitude de Saint-Hubert (Luxembourg)

Cet itinéraire est idéal pour les amateurs de tranquillité. Au cours de cette randonnée de 20 kilomètres, vous n’entendrez que le clapotis d’un ruisseau. La balade part de la Fagne de la Doneuse et descend à travers une vallée verdoyante, puis le long de la réserve naturelle de la Boulaie du Rouge Poncé, une forêt de bouleaux qui représente un modèle des forêts que l’on trouvait autrefois dans toute l’Ardenne, mais qui ont été en grande partie remplacées par des forêts de conifères destinées à la production de bois.

Point de départ: Rue du Panorama, à 6870 Saint-Hubert

Distance: 20 kilomètres

Infos pratiques: visitwallonia.be



3- Les coteaux de la Citadelle de Liège (Liège)

Pour les amoureux de la ville, de la verdure et des vues panoramiques, la Citadelle de Liège coche toutes les cases. Montez les impressionnantes marches de Bueren et admirez le panorama de la Citadelle. Le long du chemin, des allées secrètes mènent à de jolies terrasses avec vue.

Point de départ: Sentier des Aubépines, à Liège

Distance: 6 ou 10 kilomètres

Infos pratiques: visitezliege.be



4- Baraque Michel (Liège)

Ce n’est pas un classique pour rien. À travers les Hautes Fagnes, vous vous promenez dans des forêts de chênes, le long de rivières et de vallées, en partie sur un sentier en bois. Le clou du spectacle se trouve à la fin de la promenade, à la Croix des Fiancés.

Point de départ: 36, Baraque Michel, à 4845 Jalhay

Distance: 13 kilomètres

Infos pratiques: botrange.be



5- Château de Franchimont (Liège)

Une randonnée idéale pour toute la famille. Explorez le paysage typique du bocage, à travers les collines et les vallées de l’Ardenne. En chemin, vous traverserez les ruines impressionnantes du château de Franchimont datant du XIe siècle.

Point de départ: 17, Allée du Château, à 4910 Theux

Distance: 5,6 kilomètres

Infos pratiques: visitwallonia.be



6- Le sentier de l’étrange (Hainaut)

Le village d’Ellezelles est le point de départ d’une curieuse promenade de 5 kilomètres. Curieuse, littéralement, car on y entre dans l’univers des sorcières, loups-garous et autres créatures étranges. L’itinéraire a été créé dans les années 1980 lorsque le peintre, sculpteur et écrivain Watkyne, lui-même originaire du village, a eu l’idée d’agrémenter un sentier de sculptures de lutins, de diables, de sorcières et de toutes sortes d’autres créatures tenant des réunions secrètes dans la forêt. Des petits diables verts et des sorcières rouges vous indiqueront le chemin. L’artiste continue d’ajouter de nouvelles œuvres au parcours, rendant la balade au cœur de ce musée en plein air chaque année un peu différente.

Point de départ: Maison du tourisme d’Ellezelles

Distance: 5,4 kilomètres

Infos pratiques: visitwallonia.be



7- Promenade des Chavées

Si le château d’Hélécine n’est pas ouvert au public, le grand parc qui l’entoure, lui, est traversé par un sentier de promenade de 6 kilomètres agrémenté d’arbres majestueux et de quatre étangs. La balade commence au musée Armand Pellegrin, où l’on peut découvrir le folklore et l’histoire de la région. Vous passerez également devant le MiaBw (Musée d’interprétation archéologique du Brabant wallon), un musée ludique et interactif sur l’archéologie locale… où l’on peut toucher et essayer tout ce qui s’y trouve.

Point de départ: Musée Armand Pellegrin

Distance: 6 kilomètres, bien qu’elle puisse s’étendre jusqu’à 9 ou 11 kilomètres

Infos pratiques: famenneardenne.be



8- Le sentier GR 5A de La Panne à Wenduine (Flandre-Occidentale)

Certes, cette promenade s’adresse surtout aux marcheurs ambitieux. Le parcours commence à La Panne et se poursuit d’une ville côtière à l’autre, en passant par la mer, la plage, les dunes et les réserves naturelles. La distance totale est d’environ 58 kilomètres et il est préférable de répartir la balade sur plusieurs jours, bien qu’il soit également possible de n’en faire qu’une petite partie. En outre, l’ensemble de l’itinéraire est balisé, de sorte que vous n’aurez pas besoin d’un sens de l’orientation trop affûté. Autre avantage: ce sentier est particulièrement tranquille en hiver.

Point de départ: Groene-Biezenlaan, à 8660 La Panne.

Distance: 58 kilomètres

Infos pratiques: lelittoral.be



9- Randonnée de Margijs (Brabant flamand)

Avec son mélange de marais, de forêts, de prairies et de champs, le pays de la Dyle est l’une des plus belles régions de randonnée de Neerijse. Cette balade vous emmène le long des rives de la Dyle, à travers la magnifique réserve naturelle de Doode Bemde et le charmant Margijsbos. Un conseil: prévoyez des chaussures imperméables les jours de pluie, car le paysage peut parfois être marécageux.

Point de départ: Kasteel van Loonbeek, Sint-Jansbergsesteenweg, à Loonbeek (Huldenberg)

Distance: 8,3 kilomètres

Infos pratiques: toerismevlaamsbrabant.be



10- Moerbeke (Flandre-Orientale)

Si vous souhaitez échapper à l’agitation urbaine, la réserve naturelle de Pereboomsgat à Moerbeke est l’endroit tout trouvé. Un sentier de randonnée de dix kilomètres vous emmène à travers les plus beaux coins et recoins de la nature locale. Longues étendues d’eau, points de vue paisibles et paysages variés… Avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir un héron cendré, une belette ou une hermine. Une petite faim ou soif après la promenade? Direction le restaurant Hof ter Sluyze ou la brasserie ‘t Polderkhuis, tous deux situés au début du parcours.

Point de départ et d’arrivée: 74, Kruisstraat, à 9180 Moerbeke

Distance: 11 kilomètre

Infos pratiques: waasland.be



