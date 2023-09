Les lieux insolites Wallonie: le sentier de l’Étrange, à Ellezelles

Hercule Poirot a-t-il poussé ses premiers cris le long de ce sentier insolite ? Réponse dans notre série d’été qui dégaine des extraits de l’ouvrage 111 lieux à ne pas manquer en Wallonie. Un must pour frimer lors de vos balades estivales.

Le sentier de l’Étrange est une promenade de 6 km en pleine nature, qui mêle à la fois art et folklore. On y croise de curieuses créatures comme des lutins, des diablotins, des sorcières ou encore une bête à sept têtes. L’idée d’un tel parcours a germé dans l’esprit de l’artiste local Jacques Vantewattyne, dit Watkyne, dans les années 80. Pour la réaliser, il créa des œuvres avec un tas de matériaux, du polyester au béton, en passant par la fonte ou le bronze.

Avant de se mettre en route, la tradition veut que l’on pose la main sur la tête de la statue de Quintine – une femme accusée de sorcellerie en 1610 – et prononcer la formule magique suivante : « Houp, houp, riki rikete, padzeur les haies et les bouchons, vole au diâle èt co pu lon. » Cela vous protégera du mauvais sort.

La balade peut commencer. Au fil du chemin, on découvre une statue du célèbre détective Hercule Poirot, qui serait né à Ellezelles en 1850, selon Watkyne. L’artiste a mis la main sur des documents rédigés par Peter Chesnay, auteur britannique et soldat pendant la Première Guerre mondiale qui était caché à Ellezelles.

L’auteur y fait mention d’un détective privé. Pour la farce, Watkyne déclara qu’il s’agissait d’Hercule Poirot et fabriqua des preuves pour donner vie à sa légende, dont un faux acte de naissance. Selon lui, une certaine Godelieve Van Prei aurait vécu à Ellezelles à l’époque de la naissance d’Hercule Poirot. Prei signifiant « poireau » en néerlandais, elle devint en un coup de baguette magique la mère du détective…

L’inauguration de la statue d’Hercule Poirot sur le sentier de l’Étrange a eu lieu le 1er avril 1984 – un sacré poisson d’avril ! La farce de Watkyne aurait pu s’arrêter là si la presse nationale ne l’avait pas relayée. Des journalistes internationaux vinrent même mener l’enquête à Ellezelles ! Pour finir, le pot aux roses fut découvert et les journalistes repartirent frustrés. Pourtant, certains continuent d’affirmer qu’Hercule Poirot est bien né ici.

L’info en plus

La copie du vrai-faux acte de naissance d’Hercule Poirot a été offerte à David Suchet, l’acteur qui a incarné le personnage à la télévision, venu en visite à Ellezelles.

C’est où ?

Maison du Pays des Collines, ruelle des Écoles 1, à 7890 Ellezelles

111 lieux en Wallonie à ne pas manquer, par Jérôme Derèze, emons.