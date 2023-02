14 cafés-littéraires en Belgique où savourer livres et gourmandises

Parce que la lecture mérite d’être savourée, ces cafés-littéraires belges ont décidé de marier livres et gastronomie de la plus délicieuse des manières. Visite guidée de nos adresses hybrides favorites, où marier la dégustation d’un ouvrage à celle de boissons et grignotages.

De Liège à Anvers en passant par Bruxelles, cap sur des cafés-littéraires où tant la gourmandise que la curiosité sont célébrées.

Quatre bonnes adresses à Liège

Toutes Directions

Cette librairie thématique, dédiée au voyage et aux cuisines du monde, organise régulièrement événements et tables de conversations dans son coffee corner, où il est également possible de se poser avec un breuvage chaud, un grignotage et un livre pour planifier son prochain périple.

Rue de la Violette 1-3, 4000 Liège / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Toutes Directions (@toutesdirections)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Regards Nature

Cachée dans l’écrin de verdure du Jardin Botanique, cette librairie naturaliste jouxte le joliment nommé Péristyle, à la fois café, musée et boutique.

Rue Fusch 3, 4000 Liège / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Jardin Botanique Liège (@serres_du_jardin_botanique)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Café Joli

Le crédo de ce café littéraire qu’Amélie Poulain n’aurait pas renié? Café Joli – Café que l’on déguste /// Joli Livre – Livre que l’on découvre. Au menu, du café, donc, mais aussi thé, limonades, vin, bière et petite restauration bio, locale et faite maison.

Place Saint Pholien 14, 4020 Liège / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Café Joli – Café littéraire (@cafejolilivre)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’Escale

Décrite par sa propriétaire comme une « librairie vivante et gourmande », cette adresse du Laveu invite à faire une pause avec un livre, bien sûr, mais aussi cookies, gâteaux et boissons, pour accompagner votre lecture.

Rue du Laveu 30, 4000 Liège / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by L'escale – Librairie 📖 (@lescalelibrairie)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Deux bonnes adresses à Anvers

Luddites Books & Wine

Déprimants, les entre-sols? Certainement pas chez Luddites, où quelques marches révèlent une librairie bien achalandée, mais aussi un bar à vin (et à café) ainsi qu’un caviste, dont les précieux flacons sont à savourer sur place ou à emporter.

Hopland 34, 2000 Anvers / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Luddites Books & Wine (@ludditesantwerp)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Stad Leest

Dans un espace lumineux et aéré semblant sorti tout droit des pages d’un magazine de déco, cette librairie indépendante organise une Tuesday Table, soit l’occasion de déguster des menus gastronomiques tout droit tirés des pages des livres de cuisine vendus en rayon. Il est également possible de s’attabler devant une tasse fumante, des scones ou un bol de soupe dans sa partie café.

Oudaan 18, 2000 Anvers / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Boekhandel Stad Leest (@boekhandel_stad_leest)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quatre bonnes adresses à Bruxelles

Cook & Book

Neuf librairies, un restaurant italien et une brasserie sous le même toit: pas étonnant que l’équipe de cette savoureuse adresse de Woluwe-Saint-Lambert s’enorgueillisse de proposer « un concept unique ».

Place du Temps Libre 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Cook & Book (@cookandbook_)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Millefeuille

Ce café littéraire écoresponsable sert une cuisine locale et de saison, et propose en rayon livres et jeux de seconde main, pour faire tourner l’économie circulaire. Et on nous glisse à l’oreillette que leur cheesecake est à se damner…

Rue Léon Cuissez 38a, 1050 Ixelles / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Le Millefeuille (@lemillefeuille1050)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jaune

Dans ce lieu hybride de Jette, on vient pour un livre, on reste pour l’ambiance et la déco puis on se pose pour siroter un thé.

Rue Léopold Ier 499, 1090 Jette / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by CCJETTE (@ccjette)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Filigranes

Après s’être perdu dans le dédale des rayonnages de cette librairie pour le moins achalandée, on reprend des forces dans son espace café, où savourer boissons et délices sucrés/salés. Un havre de paix où oublier un instant l’agitation des environs.

Avenue des Arts 39, 1000 Bruxelles / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by LIBRAIRIE FILIGRANES (@librairie_filigranes)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La bonne adresse à Bruges

Books & Brunch

Si d’aventure, le nom de cette librairie de la Venise du nord prêtait à confusion, sachez qu’on y sert « de la nourriture fraîche et des livres d’occasion », et non l’inverse. Les assiettes de petit-déjeuner sont aussi copieuses que photogéniques, et le rapport qualité-prix, imbattable, tant à la carte que dans les rayonnages.

Garenmarkt 30, 8000 Bruges / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Books & Brunch (@booksandbrunch)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Deux bonnes adresses à Namur

Bookspresso

Des livres et du café? Dans cet espace accueillant, on retrouve librairie, certes, café avec des pâtisseries, aussi, sans oublier un espace où sont organisés des événements ponctuels entre lectures de contes, ateliers cuisine et soirées films.

Rempart de la Vierge 8, 5000 Namur / Page Facebook

World of Nature

Après près de 20 ans à ne servir « que » de la nourriture spirituelle à ses clients, cette librairie centrée sur le développement spirituel et personnel, a récemment élargi ses activités en proposant en prime un espace café dédié à la détente, au bien-être, au partage et à la rencontre.

Rue du Président 15-17, 5000 Namur / Page Facebook

View this post on Instagram A post shared by Isis Vandepontseele (@isispassions)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La bonne adresse à Charleroi

Livre ou Verre

Au menu de ce café-littéraire au nom bien trouvé: boissons et douceurs sucrées et salées artisanales, locales et originales. Mais aussi dégustation de livres sur place ou à emporter.

Passage de la Bourse 6, 6000 Charleroi / Page Facebook