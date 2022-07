Flow, la piscine extérieure qui pourrait faire des vagues à Bruxelles

17 mètres, c’est la longueur, en mètres, que la piscine extérieure Flow, à Anderlecht, propose aux nageurs durant l’été. Et si les membres de Pool is cool réussissent leur pari, elle pourrait bientôt faire des vagues dans d’autres quartiers de la capitale.

L’organisation fait en effet campagne pour la réintroduction de la natation en plein air à Bruxelles, et vise à en faire « un objectif réalisable à court terme », notamment via un crowdfunding. Le tout, au son d’Arno et de son inoubliable « et moi je veux nager, encore une fois avec toi ».