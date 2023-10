Grande première: le Manneken Pis enfile une robe, la célèbre wrap dress de Diane von Fürstenberg

On a l’habitude de le voir revêtu des uniformes des différentes corporations pour mettre un coup de projecteur sur des métiers, des pays ou des causes. Aujourd’hui, le facétieux petit Belge enfile pour la première fois une robe, pour rendre hommage à la plus Américaine des Bruxelloises: Diane von Fûrstenberg.

On l’a vu en boulanger, en cycliste, en infirmier, en costume national, aux couleurs des Etats-Unis ou des Pays-Bas, ou encore dans un look queer ou drapé du rainbow flag. Ses costumes sont si nombreux qu’un musée a été crée pour les rassembler et documenter cette garde-robe.

Ce 10 octobre, le petit Belge de bronze s’est vu habiller pour la première fois de son histoire, d’une robe. Mais pas n’importe quelle robe: la célèbre wrap dress imaginée en 1972, par Diane von Füstenberg. Motif floral vert et blanc, légèrement au-dessus du genou, cette robe en jersey est la signature de la créatrice installée aux Etats-Unis depuis les années 60.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Jamais de ma vie que j’ai cru qu’un jour l’une de mes créations serait portée par Manneken-Pis. J’ai vécu à Bruxelles, donc l’idée de faire une robe pour un des emblèmes de cette ville est un grand honneur, j’en suis ravie », s’est enthousiasmée Diane von Furstenberg

« Cette robe, aujourd’hui portée par Manneken-Pis, symbolise peut-être la fluidité de ce dernier. Il peut tout simplement s’habiller comme il le souhaite ».

Un hommage amusé de la Ville de Bruxelles à la plus américaine des Bruxelloises, actuellement à l’honneur avec une exposition rétrospective au Musée de la Dentelle de la capitale.

Lire aussi: Les confidences de Diane von Furstenberg: « Je suis la femme que je voulais être »

Découvrir aussi: L’album-photos de Diane von Furstenberg