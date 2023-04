World of Mind: l’expo bruxelloise nous révèle-t-elle les secrets de notre cerveau?

Une nouvelle expo permanente emménage sur le site de Tour & Taxis. Surfant sur la vague des musées de l’illusion très instagrammables, l’expo cherche à révéler la science qui se cache derrière ces phénomènes perturbants.

World of Mind : les limites de nos cinq sens

Nos sens nous ont tous déjà joué des tours. Effectivement, une chose n’est pas toujours ce qu’elle semble être. C’est que cherche à montrer le nouveau musée World of Mind présenté par l’agence Tempora. Pour sa conception, l’agence a fait appel au neurologue et spécialiste du cerveau Steven Laureys. Ensemble, ils ont conceptualisé un parcours immersif et interactif. Installé dans le Shed 4 du site de Tour & Taxis, le parcours comprend plus de 80 illusions visuelles, tactiles et auditives cherchant à challenger nos cinq sens.

Oui, c’est un musée de l’illusion

En entamant l’expo, on est accueilli par un long couloir aux bandes noirs et blanches courbées. Difficile de ne pas avoir d’emblée le tournis. Oui, on est bien dans un musée de l’illusion. Le parcours se dessine à travers différentes salles, chacune d’elles ayant son propre univers coloré et léché. On y retrouve deux types de salles: celles plutôt immersives (comme le « white out », la salle des lumières et le tunnel) et celles plutôt thématiques (les contrastes, les mouvements ou encore les repères) avec multiples illusions et phénomènes à découvrir.

Les effets d’échelle, comme dans ces salles aux murs obliques qui font croire que deux personnes placées aux coins opposés sont soit géantes soit minuscules, c’est marrant deux minutes, c’est très joli, certes, mais ce n’est pas une découverte pour le visiteur et c’est loin d’être du jamais-vu. Là où se démarque le musée, c’est bien dans sa volonté de familiariser les publics avec la science qui se cache derrière tout cela.

Mieux comprendre notre cerveau

Ce qui rend le World of Mind si attrayant, c’est son approche multiple: on y trouve des univers léchés qu’on prend volontiers en photo, mais qui savent se rendre intéressants par leur valeur scientifique. Ainsi, on retrouve le Professeur Steven Laureys et sa fille Clara Laureys sur des écrans qui parsèment le parcours. Dans de petites vidéos, père et fille discutent et déchiffrent tranquillement les phénomènes scientifiques qui s’opèrent dans nos têtes. Ils nous font ainsi découvrir comment nos sens ont des limites et que notre cerveau peut parfois nous tromper.

Quelle est ta réalité ?

Autre point fort, les multiples illusions suscitent le dialogue. Comme l’explique très clairement le neurologue, « notre connaissance de la réalité dépend de nos cinq sens. Vient ensuite la phase de perception, c’est là que le cerveau va transformer ces infos pour en faire une représentation. Et pour ce faire, il doit faire des choix. Il ne crée donc pas la réalité, mais une réalité ».

En d’autres termes, toute personne ne va pas percevoir les installations de la même manière. Alors, qui a tort? Qui a raison? Tout le monde. Les doutes et questionnements que crée l’expo sont des super amorces de conversations et d’échange entre les visiteurs. Autant entre enfants et parents qu’entre inconnus.

Une fois la nausée passée et le cerveau fatigué de toutes les tromperies, il est temps de retrouver la lumière du jour. Le point fort de ce World of Mind est qu’il peut intéresser plusieurs publics, autant la férue de science que l’ado instagrammeur. Mais, si vous cherchez à seulement prendre des photos insolites en famille, le prix sera probablement un peu trop piquant (14,50 € pour les enfants et 17,50 € pour les adultes).