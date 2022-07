Chloé Streveler, l’oeil vif

Notre collaboratrice Chloé Streveler, qui signe chaque semaine « Le Coup d’œil » dans nos pages, est l’une des participantes de la toute première édition de l’exposition Illustr’arts & BD. Un rendez-vous prometteur avec des artistes enchanteurs.

Si vous ne connaissez pas encore l’univers de Chloé Streveler, c’est d’abord une mauvaise nouvelle… pour nous, puisque cela signifie que vous ne lisez jamais notre magazine jusqu’au bout. Mais c’est aussi dommage pour vous, car la demoiselle qui se cache derrière Le Coup d’œil a plus d’un talent dans son art. Ses dessins humoristiques n’en sont que la partie immergée, puisque Chloé adore s’aventurer sur des sentiers plus imprévisibles, pour ne pas dire étranges. D’une case fantasque, elle peut basculer vers un monde plus fantastique, où les animaux, les étoiles, les arbres, les monstres ou les gens tentent coûte que coûte de conserver leur âme d’enfant. Avec, en toile de fond, cette « petite touche de douceur dans un monde bizarre » qui fait d’elle une artiste profondément poétique.

Autant dire qu’on y sera, nous, à cette première édition d’Illustr’arts & BD, organisée par l’Asbl Culture Liège. A partir de ce samedi 2 juillet, et ce jusqu’à la fin de l’été, on y découvrira les œuvres d’une quinzaines d’artistes aux styles (très) différents. Issus de la bande-dessinée, du dessin et de l’illustration, ils ont greffé leurs humeurs sur les murs de La Galerie afin d’emporter les visiteurs dans des univers imaginaires du plus bel effet.

Entre le pop art comics de Shiary, l’onirisme de Floriane Collard, le coup de crayon sombre et organique de Mahé Delvaux, les peintures fantasmagoriques de Thierry Mordand, ou la faune enfantine de Vanessa Delvaux, il y a largement de quoi s’offrir une balade aussi intrigante que dépaysante. Et si vous ne reconnaissez pas la patte de Chloé Streveler en un coup d’œil, c’est que vous avez besoin d’une petite visite chez l’ophtalmo…