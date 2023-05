Cinq cabanes pour un moment à part en Belgique, balades et bonnes tables en bonus

Voici une demi-dizaine de lieux petits mais cosy, ici en Belgique, où vous pouvez poser vos esprits avec la certitude d’y passer des instants de totale insouciance. En bonus: des bons plans pour manger divinement et des balades pour s’aérer les sens.

Woodpecker Lodge à Waimes

Idéal pour…

Prendre le large, le temps d’une échappée belle, été comme hiver. S’offrir un bain de nature, avec chants des oiseaux au réveil et glougloutement de l’Amblève. Marcher sur l’un des cinq GR qui serpentent à travers les Cantons de l’Est, pousser jusqu’au signal de Botrange et culminer à 694 mètres avec vue sur l’horizon.

C’est pour qui?

Un couple de randonneurs (du dimanche ou aguerris) ou un couple d’amoureux, on peut être les deux à la fois. Dans un autre genre, ce chalet en bois peut être le parfait pied-à-terre des abonnés aux Francofolies de Spa ou des fadas de Formule 1, le circuit de Spa-Francorchamps étant à 15 minutes de voiture.

L’expérience?

La ville est loin derrière, comme soudain oubliée, au creux de ce petit vallon où coule l’Amblève. The Woodpecker Lodge est planté là, au milieu des chênes et des bouleaux. Il a des airs de chalet montagnard, c’est ainsi que l’a rêvé Vincent Fagnoul, qui l’a construit de ses mains, total respect. Avant de se lancer dans l’aventure, c’était en 2018, il avait alors tout juste 20 ans, il est allé à Megève, pour tout apprendre auprès d’un artisan local. Avec goût et savoir-faire, il a respecté l’esprit de ces maisons ancestrales chères à la Haute-Savoie. Seule entorse, absolument durable: il a choisi une essence locale issue de la scierie du coin et des pierres de Stembert, on applaudit. Dans ce cocon qui sent si bon le bois, des fenêtres plein Sud, on laisse le regard errer sur le ciel étoilé qu’aucune lumière ne vient polluer, le poêle ronronne, on sirote une blonde de la brasserie Bellevaux, Malmedy. Nuit sereine, à tel point que le lendemain, on accepte avec joie de se laisser réveiller par une mésange espiègle qui de son bec frappe au carreau. L’aventure nous attend, il est l’heure de remonter le cours de la rivière.

Le truc à faire autour

Se plonger dans le Jacuzzi installé sur l’une des terrasses du chalet, à toute heure du jour et de la nuit. Marcher le long de l’Amblève, autour du lac de Robertville ou de Butgenbach, dans le parc naturel des Hautes Fagnes. En hiver, par temps neigeux, skier, on est à 10 minutes de la piste d’Ovifat.

En semaine, 239 euros la nuit. En week-end, 279 euros la nuit. thewoodpeckerlodge.be

ICI at the stables à Nassogne

ICI at the stables Nassogne © SDP

Idéal pour…

Découvrir la nouvelle création de Tim Goes et Toon Haverals qui, après avoir lancé ICI at the trees en 2020, ont récidivé à peine 15 kilomètres plus loin avec ces six chalets logés sur le terrain de la famille Magerotte, célèbres éleveurs de porcs. «Ce site, connu de tous les chefs étoilés du pays, nous a semblé idéal pour mettre en valeur le circuit court», nous expliquent les entrepreneurs.

C’est pour qui?

Les adeptes de séjours éthiques et durables, qui souhaitent se mettre au vert dans de jolis petits cocons offrant une vue bucolique sur les pâturages.

L’expérience?

Les six chalets triangulaires s’inspirent de la forme des porcheries. La grande fenêtre laisse passer beaucoup de lumière dans l’intérieur frais. Quatre jolis matelas sont disposés côte à côte dans des espaces de couchage petits mais intimes, tandis que la cuisine avec sa table ronde et le coin salon avec son poêle sont spacieux. Si tous les chalets sont aménagés différemment, chacun dispose d’un barbecue. Deux options: goûter la fameuse viande de Magerotte ou choisir le forfait végétarien. Quoi qu’il en soit, on accompagne cela d’une bonne bouteille et on s’installe dans le canapé extérieur avec vue sur les forêts ardennaises. Un délicat moment de tranquillité… qui peut encore être décuplé à condition de réserver une cabane avec bain à remous. Bon à savoir, d’ailleurs: dans les mois à venir, les lieux seront enrichis de nouveaux chalets, mais aussi d’un centre de bien-être. Il sera également possible de faire des visites guidées de la ferme.

Le truc à faire autour

La boucherie Magerotte se trouve à proximité, dans le centre-ville. La région est également idéale pour les randonnées, tandis que le Château du Bois, situé à seulement 1 kilomètre des cabanes, constitue un épatant musée d’art contemporain à ciel ouvert. Envie d’une petite sortie au restaurant? Le propriétaire Tim Goes vous recommande chaleureusement le Barathym, à Nassogne.

Dès 180 euros la nuit. Barbecue à 20 euros par personne, petit-déjeuner à 15 euros par personne. stay-ici.be/at-the-stables/

Just a little cabin à Ninove

Justalittlecabin Ninove © SDP

Idéal pour…

S’offrir une pause au bord d’un étang naturel, quelque part au milieu d’une Flandre-Orientale méconnue, à la lisière de la forêt et de la prairie…

C’est pour qui?

Les couples qui veulent bouquiner, se reposer, se contenter de presque rien tout en profitant d’une nature apaisante à souhait.

L’expérience?

Depuis la terrasse, il suffit d’observer la vie autour de l’étang pour oublier tout le reste. Les propriétaires, Dominique et Arne, ont conçu ce petit paradis sur leur propre terrain: «Une cabane qui a déjà eu plusieurs vies. L’idée, ici, était de la démonter entièrement et de la rénover dans le plus grand respect de la nature environnante afin que chaque hôte puisse en profiter sans culpabilité.» La literie, par exemple, porte le sceau de l’entreprise amstellodamoise Yumeko, spécialisée dans les matières organiques et recyclées. Les produits d’entretien, eux, viennent de Gand, tandis que la boîte à brunch est élaborée par le Bar Sajet situé à Ninove. De quoi profiter allègrement d’un cabanon aux matières douces et aux couleurs tendres, qui invite clairement à ralentir la cadence et à se laisser flotter sur la barque de l’étang. «Beaucoup de couples ne quittent même pas le domaine», nous dit-on… et on les comprend. Surtout qu’en fin de journée, le brasero et le barbecue permettent de passer une soirée tout aussi réconfortante.

Le truc à faire autour

On est au pied des Ardennes flamandes et près du Pajottenland, qui se découvrent aussi bien à pied qu’à vélo. Et bonne nouvelle: les propriétaires ont tracé les meilleurs itinéraires qui démarrent… depuis la cabane, avec des chouettes spots pour pique-niquer ou prendre l’apéro. Les tracés cyclables sont même préprogrammés dans le GPS des vélos électriques qui se louent sur place. Pas envie de marcher ou de pédaler? Optez donc pour le kayak sur la Dendre!

Dès 210 euros la nuit. Brunch à 58 euros (pour 2 persones), barbecue à 75 euros (pour 2 personnes), deux vélos électriques à 85 euros. justalittlecabin.be

La Ruche à Chaumont-Gistoux

La Ruche Chaumont-Gistoux © SDP

Idéal pour…

Déconnecter très vite et très près quand on est bruxellois et qu’on veut voir de quel bois se chauffent les décors du Brabant wallon. Déconnecter de façon insolite quand on vient de partout ailleurs.

C’est pour qui?

Les couples en quête d’une petite bulle de respiration dans un habitat écoresponsable qui a le souci du détail. Certes, il est possible de loger deux enfants sur la banquette convertible, mais on a quand même la sensation que le cocon est façonné pour les «toi + moi» plutôt que pour les «nous + eux». Après, c’est à vous de voir…

L’expérience?

Nous arrivons à la tombée de la nuit dans ce joli morceau de campagne qui gomme très vite les souvenirs de la journée de boulot. La voiture traverse le sentier d’une propriété entourée d’arbres, puis se gare à l’entrée d’un champ. L’obscurité nous enveloppe, mais un chemin de lumières guide nos pas jusqu’à la tiny house. Une balançoire, un brasero, une terrasse avec des sièges en bois et un pot d’aromates. On se sent très vite chez soi. A l’intérieur, la lumière tamisée dévoile une pièce de vie chaleureuse malgré son étroitesse, et c’est avec un sourire non feint que l’on s’attable pour ouvrir – au choix – une bière Bon Secours, un verre de vin ou une boisson chaude. Côté victuailles? Nous optons pour la formule «raclette» – le printemps est frisquet – en nous attablant sur les hautes chaises faisant face au champ. Le calme est épatant. La suite? Trois bûches dans le poêle à bois, un peu de musique sur l’enceinte Bluetooth et des discussions qui font l’unanimité: «En voilà un lieu fort agréable qui réussit son pari d’inclure cuisine équipée, salle de bains (douche italienne, toilette sèche) et salon cosy dans un décor feutré qui n’a d’autre prétention que de suggérer une tiède parenthèse à ceux qui en ont besoin… Bien joué.»

Le truc à faire autour

Après une nuit dans la mezzanine, sur un matelas qui pourrait être plus moelleux mais c’est juste pour chipoter, on se régale d’un petit-déjeuner fait de pain complet, de jus, de confiture, d’œufs ou de miel local. Une fois le ventre rassasié, deux possibilités: direction la nature sur l’un des 27 sentiers du Brabant wallon répertoriés par la brochure Balades et Vous (destinationbw.be), ou rendez-vous à Louvain-la-Neuve pour (re)découvrir le musée Hergé ou, à deux enjambées de là, un très joli bois de Lauzelle.

Dès 149 euros la nuit. Paniers petit-déjeuner ou apéro gourmand à 29 euros pour 2 personnes. Raclette à la bougie, barbecue campagnard ou pizzas maison à 45 euros pour 2 personnes. laruchetinyhouse.be

Nutchel à Martelange

Nutchel Martelange © SDP

Idéal pour…

Vivre une micro-aventure dans la nature, quitter sa routine et redécouvrir le plaisir des choses simples.

C’est pour qui?

Entre amis, en couple ou en famille, les cabanes s’adaptent à toutes les envies. Ce qui compte ici, c’est d’être ensemble. Avis aux plus douillets, tout de même: un brin de débrouillardise est requis.

L’expérience

L’endroit était auparavant un camping, Le Ranch, qui a été laissé à l’abandon durant vingt-sept ans. En 2020, le projet Nutchel naît avec l’ambition de restaurer la biodiversité du lieu. Si on salue vivement le travail de relooking, on est un brin déçu par le fait que les cabanes soient assez proches les unes des autres: de prime abord, on se demande comment on va pouvoir déconnecter en étant accolés à nos voisins. Mais pas de panique: après un accueil chaleureux, on découvre notre jolie cabine cosy et astucieusement pensée. Ici, un seul mot d’ordre: back to basics. Pas de frigo, ni de chauffage. Pas de Wi-Fi non plus, mais ce n’est pas plus mal. On se chauffera donc au bois, et on s’éclairera à la bougie. Après avoir coupé nos stères, lancé le feu et réchauffé notre logement, on savoure un bel apéro composé de produits locaux, avec les chandelles qui dansent. Très vite, dans cette petite bulle suspendue, on oublie la proximité des autres cabanes, on se retrouve et on savoure chaque instant d’un moment hors du temps. Le lendemain, après une nuit plus que confortable, on se réjouit à l’idée de n’être qu’à mi-chemin de l’aventure.

Le truc à faire autour

On recommande vivement une escapade dans la nature de la vallée de Martelange, mais rien n’empêche d’aller crapahuter autour du parc naturel de la Haute-Sûre qui est à deux pas. Là, on conseille le chemin de la sculpture. Une jolie balade bucolique familiale, jalonnée de huit œuvres d’artistes venant de Paris à Moscou et offrant de splendides panoramas sur le lac artificiel de la Haute-Sûre.

Séjour de deux nuits minimum. Dès 238 euros dans la cabine Sweet pour deux personnes. nutchel.be