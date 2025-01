Comme chaque année, la plateforme European Bar Guide partage son classement des meilleurs bars d’Europe. et non seulement la Belgique domine le classement, mais en prime, surprise: en première position, on retrouve un bar bruxellois.

Afin d’établir son classement, la plateforme se base sur cinq critères: le choix des boissons ainsi que la qualité de celles-ci, le décor du bar, son ambiance et l’atmosphère qui s’en dégage, les évènements organisés sur place et le rapport qualité-prix. Ensemble, ces critères d’évaluation donnent une note globale, qui permet ensuite au European Bar Guide de comparer des établissements disséminés partout en Europe.

Et si la nouvelle n’étonnera aucun de leurs habitués: surprise: parmi les bars du Top 20 européen, plus d’un tiers, soit 7 des établissements ainsi honorés, sont en Belgique. Et il ne s’agit pas là de la seule distinction du royaume puisqu’en 1e place du classement, on trouve un bar bruxellois.

Les meilleurs bars d’Europe de Belgique

Le meilleur bar d’Europe serait en effet La Fleur En Papier Doré, ouvert à l’origine par le poète surréaliste Gérard Van Bruaene à la fin de la Seconde guerre mondiale dans une des rares maisons du quartier à avoir été épargnée par le bombardement de Bruxelles. Repère d’Hergé, Magritte, Alechinsky ou Brel, le café est rapidement devenu le rendez-vous des artistes de la capitale, et il a su garder son âme cultivée malgré le passage des années et la succession des repreneurs.



Après le Szimpla Kert de Budapest, classé deuxième, on retrouve un autre établissement belge sur le podium: le Retsins Lucifernum, à Bruges, suivi par un autre abreuvoir de la Venise du nord, t’Brugs Beertje.

Le reste du Top 20? Si des établissements de Sarajevo, Cologne, Prague ou Dublin ont réussi à se distinguer, on retiendra surtout la présence de 4 autres bars belges.



En l’occurence, le Pot au Lait, à Liège, en 8e position, mais aussi Goupil Le Fol, à Bruxelles, qui arrive 9e, sans oublier le Kulminator, à Anvers (en 10e place) et le Vlissinghe, à Bruges, qui occupe quant à lui la 11e place de ce classement 2025 des meilleurs bars européens.

Pour découvrir l’entièreté du Top 100, rendez-vous sur le site du European Bar Guide.