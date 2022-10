Direction Spa: ce qu’il faut voir dans la « perle des Ardennes »

Les thermes de Spa figurent depuis l’année dernière sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Qu’il y a-t-il à faire dans cette charmante petite ville? Voici les conseils d’Yves De Partz, un ancien journaliste qui y vit en partie depuis des années.

Comparée à Bruxelles ou Liège, Spa est peut-être une petite ville, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à faire. « Elle mêle culture et nature et ceux qui souhaitent se ressourcer à leur aise peuvent le faire dans un cadre riche en patrimoine. La ville se prête parfaitement à un court city-trip – on peut en faire le tour en une journée – mais ceux qui aiment se dégourdir les jambes et qui n’ont pas peur d’un court trajet en voiture peuvent s’y amuser pendant quelques jours », explique Yves De Partz. Voici, selon lui, les endroits à ne pas rater.

Laissez-vous surprendre par les bâtiments insolites

« Ceux qui viennent à Spa suivent les traces de nombreux compositeurs, écrivains, rois et tsars russes. Dès le XVIe siècle, cette petite ville thermale était connue bien au-delà de nos frontières pour ses sources d’eau aux nombreuses vertus. Cela se remarque aussi dans l’architecture de la ville, où les bâtiments anciens lui donnent un charme désuet. Il existe plusieurs promenades à thème à Spa, mais celle consacrée à l’Art nouveau est ma préférée. Parmi les points forts, citons la Maison Charlier, de couleur vert pastel, située juste à côté de l’office du tourisme, là où commence la promenade. Une douzaine de mètres plus loin se trouve une autre galerie d’art avec une impressionnante fenêtre en forme de pyramide dans un bâtiment qui donne accès à la source Prince-de-Condé. Qui vaut elle aussi une visite ».

Le point de départ de la promenade : rue du Marché 1A, au niveau de l’Office du tourisme. Vous y trouverez également un panneau informatif sur la promenade.

Lire aussi : Quatre séjours wellness en pleine nature à découvrir à deux pas de chez vous

Parier au vert

« Il n’y a pas que les thermes qui étaient mondialement connus. Le casino a lui aussi connu une renommée mondiale comme étant « le premier casino du monde ». Il n’est pas nécessaire de s’y arrêter pour jouer, on peut se contenter d’y manger ou de boire quelque chose tout profitant du lieu. Non loin de là se trouve le centre culturel, qui donne sur un beau jardin avec une grande terrasse. On trouve encore plus de verdure dans le magnifique parc de Sept Heures, où un hôtel de luxe ouvrira ses portes dans le courant de l’année prochaine. Le parc est bordé de bâtiments du XIXe siècle illustrant le goût éclectique de l’époque. La galerie Léopold II, un chemin de ronde reconnu comme patrimoine exceptionnel de la Wallonie, mérite elle aussi un petit crochet « .

Pause artistique avec Miró

« En ce moment, on peut admirer les œuvres de l’artiste espagnol Joan Miró au puits Pierre le Grand. De nombreuses œuvres sont exposées pour la première fois et tant la nature des travaux que les thèmes abordés sont variés: du surréalisme à la guerre civile espagnole, des aquarelles aux gravures et aux céramiques. Une fois sur place, n’oubliez pas d’essayer l’eau ferreuse de la fontaine des dauphins, qui a une saveur très spéciale. »

Se dégourdir les jambes

Les Hautes Fagnes ne sont pas très éloignées de Spa et constituent un magnifique morceau de nature. (c) Getty Images

Spa n’est pas appelée la perle des Ardennes pour rien. Pendant longtemps, c’était l’endroit le plus fréquenté de la région, et aujourd’hui encore, c’est le point de départ de nombreux itinéraires de randonnée et de cyclisme. À une demi-heure à peine de Spa se trouve le Signal de Botragne, le point le plus haut de Belgique. Les Hautes Fagnes, sûrement l’un des endroits les plus atypiques de notre pays, sont également à proximité. L’arboretum de Tahanfagne, avec sa tour panoramique, par exemple, mérite vraiment une visite. Et ceux qui veulent encore plus de sources peuvent également se rendre à Sauvenière, Barisart ou Géronstere, qui sont autant de sources situées à proximité ».

Et les sources thermales ?

spa

« Une visite à Spa doit naturellement inclure un passage aux thermes, convient Yves De Partz. Je n’y vais pas très souvent moi-même, même si j’habite tout près. Ma femme, en revanche, est une grande amatrice et y va plusieurs fois par an. Elle y va souvent lors de journées à thème, lorsqu’il y a des promos intéressantes, par exemple lors des journées mère-fille. Les thermes se trouvent au milieu de la forêt et, malgré leur réputation, ne sont pas surpeuplés. Ma femme est particulièrement friande des massages ».