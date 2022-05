Fête de l’Iris : six activités à faire ce week-end à Bruxelles

Ce week-end des 7 et 8 mai, la Région de Bruxelles-Capitale organise de nombreuses animations pour fêter son 33e anniversaire. Parmi ce florilège d’activités, nous en avons sélectionné six à faire en famille ou entre amis.

1. Visiter la Cité-Jardin de Terdelt à Schaerbeek

Pour commencer le week-end en douceur, rien de mieux qu’une promenade. Quatre des 23 cités-jardins bruxelloises seront à découvrir en compagnie d’un expert. Intérêt architectural, urbanistique ou encore historique, ces écrins de verdure ont plein de choses à nous apprendre. La cité-jardin de Terdelt à Schaerbeek, qui a fêté son centenaire comme ses 22 consœurs, n’aura plus aucun secret pour vous après cette visite d’1h30.

Samedi 7 mai, à 10 heures. Cité-jardin Terdelt, à 1030 Bruxelles.

Après deux ans d’absence, la célèbre soirée électro bruxelloise est de retour. La place des Palais accueillera quatre artistes dont trois DJ belges le temps d’une soirée. Au programme, le DJ résident des Longines Masters Jérémie Charlier, le duo Calumny et le Bruxellois Todiefor. Le Français Kungs sera également présent pour faire danser la capitale. Le concert gratuit débutera à 19 heures et fera pulser le Palais royal jusque tard dans la nuit.

Samedi 7 mai, à 19 heures. Place des Palais, à 1000 Bruxelles.

Danser aux rythmes de l’Electro Night. © Eric Danhier © visit.brussels – Eric Danhier

3. Goûter au multiculturalisme de Bruxelles

La Belgique est le pays de la frite, mais pas que. Pour le 33e anniversaire de notre capitale, plus de 40 food trucks seront mobilisés entre le Parc de Bruxelles et le Mont des Arts. On y retrouvera notamment le Balkan Express avec ses différents plats balkaniques, Les Saveurs de Djuma, qui propose des spécialités africaines, ou encore Chang Noi, pour un aller simple vers la Thaïlande. L’occasion de découvrir différentes cuisines du monde, car Bruxelles rime avec multiculturel.

Samedi 7 mai, de midi à minuit. Dimanche 8 mai, de midi à 18 heures. Entre le Parc de Bruxelles et le Mont des Arts.

Goûter au multiculturalisme de Bruxelles. © Eric Danhier © visit.brussels – Eric Danhier

4. Regarder passer les vieux trams (et même monter dedans)

En partenariat avec le Musée du Tram, la Stib fera circuler plusieurs trams construits au début du XXe siècle. La procession démarrera de la rue Royale à midi. Toutes les 15 minutes, il sera possible de monter à bord des véhicules en direction de la place Stéphanie ou de l’arrêt Sainte-Marie. Un bus un peu spécial, le Maeck, sera également à découvrir. Un petit bijou « à l’américaine » qui date de 1957.

Dimanche 8 mai, à midi. Rue Royale, à 1000 Bruxelles.

Regarder passer les vieux trams. © Eric Danhier © visit.brussels – Eric Danhier

5. Se mettre à la place d’une personne en situation de handicap

L’ASBL La Vague sera présente au Parc royal avec différentes activités visant à mettre en lumière le handicap. Parmi celles-ci, vous aurez l’occasion de faire un parcours de mise en situation, en chaise roulante ou avec les yeux bandés. Une façon originale de sensibiliser les plus jeunes. Le Parc de Bruxelles accueillera également plus d’une vingtaine d’autres organisations dans son Village des associations.

Dimanche 8 mai, de midi à 18 heures. Parc de Bruxelles, à 1000 Bruxelles. la-vague.be

6. Mieux comprendre la Belgique

Le Parlement bruxellois ouvrira ses portes aux visiteurs pour plusieurs animations, dont une conférence bilingue, La Belgique expliquée aux Bruxellois. L’acteur et animateur Pierre Mathues parlera de notre plat pays avec humour et dérision. Pour une fois, l’ambiance devrait être festive et légère dans le célèbre hémicycle bruxellois.

Dimanche 8 mai, à 13h30. 69, rue du Lombard, à 1000 Bruxelles. parlement.brussels/fetedeliris2022-2/

Par Shirine Ghaemmaghami