Fou de patrimoine culturel? Un millier de sites historiques à travers le monde, accessibles grâce à une seule carte

La fondation du patrimoine Herita vient de lancer sa nouvelle carte. Celle-ci permet aux amateurs d’accéder à plus de mille monuments dans le monde. L’adhésion remplace l’Open Monument Card et vise une offre plus simple, plus directe et plus internationale.

La fondation le rappel d’emblée : « Notre domaine d’activité est la Flandre, mais l’amour des lieux historiques ne connaît pas de frontières ».

La nouvelle carte Herita permet d’accéder à tous les sites historiques et réserves naturelles gérés par les fondations affiliées à l’International National Trusts Organisation, INTO en abrégé.

Herita travaille donc en collaboration avec les National Trusts du monde entier. Le National Trust britannique étant l’exemple le plus ancien et le plus connu. Avec les nouveaux membres, Herita veut devenir le National Trust pour la Flandre elle-même.



Grâce à leur carte d’adhérent, les membres peuvent donc visiter, en plus des sites de notre pays, plus d’un millier de lieux uniques aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, etc. L’adhésion coûte 35 euros par an.



« Les adhésions contribueront pour Herita, à réaliser d’importants travaux de conservation sur des sites patrimoniaux irremplaçables en Flandre et renforcera également notre plaidoyer en faveur des lieux historiques », répond le directeur d’Herita, Matthias Francken. « De cette manière, nous prenons soin ensemble de notre patrimoine immobilier ».



En Flandre, Herita gère plusieurs monuments, dont le château de Heers dans le Limbourg, qui est en cours de restauration, ainsi que la Hofkamer à Anvers, où la fondation a son siège. En Flandre occidentale, elle gère le château de Beauvoorde à Wulveringem, où se déroulera bientôt le festival de littérature. Dans le Brabant flamand, les membres d’Herita peuvent visiter le château de Horst.