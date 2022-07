Huit lieux hors du commun pour une nuit insolite en Belgique

Besoin d’évasion? En quête d’aventures insolites? Nous vous avons dégoté huit lieux parsemé dans notre plat pays pour une nuit pas comme les autres.

Que ce soit le temps d’une nuit, ou pour un arrêt un rien plus long, notre chère Belgique regorge de petites pépites et de logements qui sortent de l’ordinaire. Une nuit dans une bulle, une ancienne église ou même dans une cabane perchée dans les arbres vous tente ? Alors suivez le guide…

L’hôtel Dream à Mons

Hotel Dream Mons© Hotel Dream Mons

Le Dream vous accueille dans le cadre d’une véritable chapelle néogothique datant du XIXe siècle, magnifiquement rénovée. Il possède un espace bar lounge cosy et branché. Des chambres spacieuses et d’un grand confort, ainsi qu’un restaurant et une brasserie.

Hotel Dream Mons© Hotel Dream Mons

Réservé aux clients de l’hôtel, l’espace comprend également un spa avec hammam, sauna et jacuzzi, une salle de gym et des cabines de soins. A noter : l’accès à l’espace wellness est payant.

Hotel Dream Mons

A partir de 60 euros par personne et par nuit (selon la période)

Rue de la Grande Triperie 17, 7000 Mons

Le Sleepwood Hôtel à Eupen

Sleepwood Hotel © Sleepwood Hotel

Le Sleepwood est l’un des premiers hôtels basse énergie construit avec 100% de bois provenant d’Europe. Une décoration sobre et simple mais de qualité en bois massif, pour un séjour en toute simplicité.

Sleepwood

A partir de 80 euros par personne et par nuit.

Neustraße 61, 4700 Eupen

Les Cabanes de Rensiwez à Houfflalize

Les Cabanes de Rensiwez © Les Cabanes de Rensiwez

Pour ceux qui veulent renouer avec la nature, que ce soit en amoureux, entre amis ou même en famille, il y a les Cabanes de Rensiwez.

Les Cabanes de Rensiwez © Les Cabanes de Rensiwez

Toutes leurs cabanes sont différentes et composées de matériaux naturels. Moments détente garantis.

Les Cabanes Des Rensiwez

A partir de 175 euros la nuit (en fonction de la période souhaitée et du choix de cabanes).

Moulin de Rensiwez 1, 6663 Houffalize

Le baiser de Shogun à Ensival

Le Baiser de Shogun © Confort Concept Luxe

Ce loft aux tendances asiatiques et le lieu idéal pour un dépaysement immédiat. Une décoration très travaillée, un jacuzzi, et même un petit ruisseau avec des poissons au sein de la suite, de quoi vous faire chavirer.

Le Baiser de Shogun © Confort Concept Luxe

Cette suite aux allures luxueuses est l’endroit rêvé pour passer une soirée en tête à tête avec votre moitié. Laissez-vous bercer par cette ambiance zen en profiter de tous les privilèges que la chambre a à vous offrir.

Le Baiser de Shogun

A partir de 299 euros la nuit

Rue des Chapeliers 133a 4800 Ensival

La Cabane du Bois Dormant à Spa

La Cabane du Bois Dormant © La Cabane du Bois Dormant

Vous rêvez d’un nid douillet perché dans les arbres? Quoi de plus original que de vous offrir un séjour dans les bois. Testez « La Cabane du Bois Dormant » pour vous plonger en pleine nature.

La Cabane Du Bois Dormant

A partir de 175 euros la nuit.

Avenue Peltzer de Clermont 26, 4900 Spa

Le Voilier Marjorie II, à Anvers

Antwerpen voilier Marjorie II© Antwerpen voilier Marjorie II

Une nuit bercée par les vagues vous tente. Embarquez à bord du « Barkentijn Marjorie » ce voilier sur le port d’Anvers vous guidera vers d’autres flots.

Antwerpen voilier Marjorie II © Antwerpen voilier Marjorie II

A bord de ce bâteau vous sera comme à la maison, il y a également un restaurant proposant le meilleur de la cuisine belge et française de quoi régaler les petits et les grands.

Antwerpen voilier Marjorie II

A partir de 125 euros.

Barkentijn marjorie /napoleonkaai 1 – Willemdok kaai 3 / 2000 Antwerpen

La Balade des Gnomes à Durbuy

Le Cheval de Troie © La Balade des Gnomes

Pénétrez dans l’antre de la bête où une ambiance médiévale vous attend. Ce Cheval de Troie en bois est une première en Belgique, un « hôtel » hors du commun pour une nuit au Moyen-Age.

Le Cheval de Troie© La Balade des Gnomes

Suite sur 2 niveaux avec bain bulles, douche, salon TV, senséo, 1 lit double et 2 lits enfants. De quoi profiter de cet endroit dans les meilleures conditions.

La Balade Des Gnomes

250€ pour 2 personnes, petits déjeuners inclus (+25€/ enfant min 4 ans) Max 4 pers.

Rowe de Remoleu, 20, Heyd-Durbuy

Une nuit dans une bulle avec Sphair

Sphair © Sphair

Dormir à la belle étoile, profiter de la vue, se reposer face à la nature. Si toutes ces choses vous mettent des étoiles dans les yeux, une nuit sous une bulle est l’expérience faite pour vous. Sphair propose ces petits nids douillets pour passer la nuit, coupé du monde.

Sphair

A partir de 240 euros par nuit.