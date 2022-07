Que faire ce week-end: notre agenda du 2 et 3 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On se perd dans le parc du château de Gaasbeek

D’abord pour y voir le pavillon d’accueil en bois et métal inauguré ce 1er juillet et signé par l’architecte liégeois Pierre Hebbelinck. Mais aussi pour se balader dans le superbe parc de 49 hectares et découvrir le jardin-musée qui reste accessible malgré la restauration actuelle du château. On y trouve des variétés rares de fruits et de légumes, mais également un jardin « français » de style baroque.

www.kasteelvangaasbeek.be

2. On joue les hommes préhistoriques… et on se cultive

Au fil de « photographies choc » prises dans les plus grands zoos de la planète et présentée au Préhistomuseum de Flémalle, l’artiste hispano-argentine Zahara Gomez se penche sur cette pratique humaine qui consiste à « capturer, trier et stocker » les animaux dans des cages. Une petite parenthèse culturelle qui complète parfaitement la visite de ce parc dédié à la préhistoire et qui affiche au menu : balade dans une grotte, ateliers d’artisanat de ce temps-là, chasse à l’arc, ferme préhistorique ou encore parcours pieds nus.

www.prehisto.museum Expo Natura jusqu’au 11 septembre.

Une photo de l’expo Natura de Zahara Gomez. © Zahara Gomez

3. On s’entraîne au Rubik’s Cube au Mima

C’est l’une des expos événements de l’été bruxellois. On y découvre le travail d’Invader, le fameux artiste de rue et mosaïste français, sur le thème de ce cube casse-tête légendaire. Une centaine d’œuvres sont visibles dans ce sanctuaire dédié, en bord de canal, aux arts graphiques.

www.mimamuseum.eu Expo jusqu’au 8 janvier 2023.

Rubi self-portrait with cune, 2005 © Invader

4. On prend un bain de théâtre à Ittre

Le petit village brabançon organise durant trois jours un festival des arts de la scène « qui veut contribuer à la visibilité des artistes locaux, du Brabant wallon et des compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». La Grand Place du village d’Ittre accueillera des activités gratuites, festives et insolites tandis qu’un chapiteau, le théâtre de la Valette, le Musée Marthe Donas et l’Heptone proposeront cirque, danse, théâtre, marionnettes, pour petits et grands.

https://ittretourisme.com Les 1, 2 et 3 juillet.