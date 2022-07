Que faire ce week-end: notre agenda du 9 et 10 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On célèbre le carnaval de Rio…

Le château de Beloeil © SDP

… au Château de Belœil ! Le site hennuyer a en effet mis sur pied pour cet été une expo dédiée à ce folklore et présente une collection unique en Europe de costumes authentiques des grandes écoles de samba. L’occasion d’observer de près le travail d’orfèvre qui se cache derrière ces tenues colorées remplies de plumes et paillettes. On en profite bien sûr également pour (re)visiter le château des princes de Ligne et se perdre dans le jardin à la française, datant de 1664.

chateaudebeloeil.com Expo Le fabuleux carnaval de Rio, jusqu’au 31 août.

L’expo sur el carnaval de Rio au Chateau de Beloeil © Bernard Lovens

2. On fait bronzette à Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Plage © SDP

Si le soleil est de la partie, voilà une petite sortie parfaite pour ceux qui resteront au plat pays ou les aoûtiens qui doivent encore patienter avant de prendre le large. Plus de 200 transats ont été installés devant l’Aula Magna, ainsi qu’une série d’activités récréatives – cuistax, château gonflable, jeux géants, terrain de pétanque, etc. Il est également possible de s’initier au yoga ou au combat de chevalier le dimanche à 13heures, deux exemples parmi les nombreuses activités agendées tous les week-ends.

louvainlaplage.com Jusqu’au 31 juillet.

Louvain-la-Plage © SDP/Thierry Orens

3. On trinque dans la capitale de la bière

Les amateurs de houblon seront servis ce week-end avec cette grande fête de la bière organisée à Namur, sur l’esplanade de la Citadelle. 45 brasseries et plus de 150 bières spéciales différentes combleront les gosiers et permettront de découvrir nombre d’artisans de talent. Plein d’animations sont également prévues, avec notamment des concerts et une masterclass “beer cocktail”.

Namur, Capitale de la Bière. © BELGA

namurcapitaledelabiere.be Les 8, 9 et 10 juillet.

4. On profite d’un Summertime

La Schönfeld Gallery à Bruxelles est passée à l’heure d’été avec l’expo Summertime, and the living is easy – un titre inspiré de la chanson d’Ella Fitzgerald et de Louis Armstrong – qui rassemble 8 femmes artistes de différentes générations et disciplines.

Summer Naps. © Liza François

“Le sous-ton un peu triste de ce tube estival nous rappelle que l’été le plus vibrant et exubérant finit par passer, mais que, justement pour cette raison, il doit être vécu pleinement. L’exposition évoque simultanément la fugacité, la langueur et la gaieté, tout en stimulant les rapports intergénérationnels”, justifient les organisateurs qui nous invitent ainsi à profiter de cette belle période. Parmi les participantes à cet accrochage: la créatrice de mode en coton bio Roxane Baines, celle de pulls en laine Anne Germe ou encore la photographe Liza François.

www.schonfeldgallery.com Jusqu’au 30 juillet.