On découvre | La jeune création belge en 3 adresses inspirantes

Aux quatre coins du pays, des adresses créatives anticipent le cycle des saisons et sacrent déjà le printemps en faisant éclore les jeunes talents.

1. Magmatic

Au croisement de la galerie et de la boutique en ligne, Magmatic met l’accent sur la jeune création féminine et contribue ainsi à plus de parité dans un milieu où elle manque encore cruellement. Des céramiques oniriques de la Liégeoise Caroline Pholien aux acryliques fantasmagoriques d’Alexane Sanchez, sans oublier bijoux, gravures et art textile, cette jeune communauté créative a déjà tout d’une grande. Et le rappelle lors de pop-up remarqués à Bruxelles.

magmatic.be

2. Art au Centre

Pour sa onzième édition, Art au Centre emmène à nouveau les badauds dans une balade atypique à travers le cœur de la Cité ardente. Une manière de transformer le vide créatif des boutiques abandonnées en une initiative inspirante, mais aussi d’insuffler une dose d’art bienvenue dans le quotidien de passants qui n’en demandaient pas tant. Et jouent aux touristes dans leur propre ville pour admirer cette vitrine offerte à la nouvelle génération d’artistes.

Parcours et participants sur artaucentre.be

Art au centre Peach Tree Ambiguous d’Anouk van Klaveren. © SDP

3. Face B

C’est dans l’écrin de l’ancienne boutique Taschen, rebaptisée pour l’occasion Face B, que la jeune artiste bruxelloise Kenia Raphaël expose son ode à l’onirisme, Oda Onira. Soit un drôle de rêve qui réveille les sens et mêle images, sons et odeurs pour mieux montrer les préoccupations d’une génération engagée et créative. C’est beau, poétique, nécessaire, et c’est aussi l’occasion de (re)découvrir un espace qui n’en finit pas de cultiver sa singularité.

18, rue Lebeau, à 1000 Bruxelles. face-b.org