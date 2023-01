Itinéraire pétillant à la découverte du Champagne dans la Marne

Oui, « la » Champagne. Car l’appellation qui donne son nom au précieux breuvage se prête parfaitement au tourisme viticole. Entre découverte de vignobles, biodynamie et gastronomie, cap sur une destination gourmande à souhait.

À moins de 2h de Paris et 3h seulement de Bruxelles, la Marne s’enorgueillit d’un art de vivre qui prend racine dans un savoir-faire que le monde entier lui envie, la production du pétillant breuvage éponyme. Un patrimoine qui se transmet de génération en génération, et sur lequel les locaux veillent… Ce qui ne les empêche pas de partager certains secrets au gré des visites guidées qui arpentent la Marne. Laquelle, bien que parfaite pour un saut de puce d’un week-end, se découvre idéalement sur plusieurs jours, histoire de ne pas se limiter à une seule ville et risquer de passer à côté d’autres villes ou villages qui font son charme – et son terroir. Les incontournables de tout itinéraire viticole en Champagne?

Reims , pour son architecture, sa célèbre cathédrale, ses musées, ses producteurs prestigieux, mais aussi son ambiance pétillante.

Epernay , pour sa prestigieuse avenue de Champagne, avec plus de 100 km de caves et 200 millions de bouteilles, mais aussi ses vignes, ses maisons célébrées pour leur savoir-faire et son Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale.

Hautvillers , véritable berceau du champagne qui a vu naître Dom Pérignon.

Châlons-en-Champagne , pour son Eau'dyssée en barque, sa collégiale au Patrimoine de l'UNESCO et ses jardins classés, les Jards.

Dormans , pour son château photogénique à souhait, son centre pittoresque et son mémorial.

, pour son château photogénique à souhait, son centre pittoresque et son mémorial. Vitry-le-François, pour ses producteurs, sa Collégiale et sa route du champagne, sans oublier le lac de Der tout proche.

Une région savoureuse – Getty Images

Un département (bio)dynamique

Entre producteurs et maisons prestigieuses à la renommée internationale, la Marne ne manque pas de rendez-vous immanquables pour les fans de la plus festive des boissons effervescentes. Laquelle, bien que plusieurs fois centenaires, vit avec son temps: en Champagne aussi, on fait le pari de la biodynamie, par exemple chez Eric Rodez, qui organise dégustations et visites au cours desquelles il offre une explication détaillée de la spécificité du travail en biodynamie. De son côté, la maison Francis Boulard et Fille, qui détermine le meilleur moment pour intervenir dans ses vignes en fonction du calendrier lunaire, rappelle que « la biodynamie permet d’atteindre une plus grande complexité des vins, elle favorise l’apparition d’une belle minéralité dans les vins de Champagne. Bien entendu, la biodynamie (tout comme le bio) permet d’éviter tous les impacts négatifs sur l’environnement et la santé que peuvent avoir les substances chimiques ». Et la renommée maison Canard-Duchêne de souligner que « certaines maisons réintègrent même les chevaux de traits pour labourer entre les pieds des vignes et éviter le tassement des sols lié au passage des tracteurs ».

Il existe d’excellents champagnes bio comme il existe d’excellents champagnes traditionnels. A partir du moment où le vin est de qualité, élaboré à partir des plus belles matières premières et vinifié dans les règles de l’art, il en sort toujours grandi. Ce qui fait la différence, c’est que l’achat d’une bouteille de champagne bio fait aussi écho à un engagement personnel des consommateurs que nous sommes, quitte à payer un peu plus cher. Un choix éthique et des convictions écologiques qui font pencher la balance ». Canard-Duchêne.

Le pari de la biodynamie – Getty Images

Une maison qui partage ses savoirs avec générosité, et dont il serait dommage de manquer la visite, sa cave comportant des vitraux d’une ancienne chapelle rénovés par l’Atelier de maîtres-verriers Simon-Marq. C’est que dans la Marne, chaque visite de cave est unique, car chaque cave l’est aussi : pas de vitraux dans les prestigieuses caves Joseph Perrier, mais ce sont les seules à ne pas avoir d’escalier et à se situer au niveau du sol. Outre l’aspect visuel, chaque visite est également l’occasion de faire le plein de savoir et de répondre aux questions que les touristes (et épicuriens) curieux peuvent se poser. Comment se passe la fermentation ? Comment retirer les levures du vin tout en gardant la bouteille fermée ? Pourquoi la bouteille de la cuvée de la Reine d’Angleterre a-t-elle un fond plat ? Les vignerons vous dévoilent d’étonnantes méthodes de travail dans l’intimité de leur cave, et ne manquent pas de terminer la visite avec une dégustation, histoire de goûter à ces bulles exceptionnelles, et peut-être d’en rapporter un souvenir chez soi.

La Champagne, terre gourmande et pétillante

Lorsque la météo le permet, cette expérience se savoure également en extérieur, dans les vignes, où il est possible de se promener au milieu des arômes et des parfums, et même de mettre la main à la pâte et de récolter soi-même quelques grappes, pour une immersion totale dans ce métier si spécial. Les visites de vignobles deviennent alors des moments qui se conjuguent au pluriel : entre visites de caves, dégustations de vins, initiations au sabrage, piques-niques… Car dans la Marne, la gourmandise est célébrée comme il se doit. Une fois votre itinéraire choisi au gré de la Route du Champagne, il s’agit de laisser de la place pour goûter à la cuisine de l’une ou l’autre des excellentes tables qui régalent les gourmets dans la région. Indissociable de la gastronomie, le champagne est sublimé par les chefs talentueux aux fourneaux dans le département, qui se revendique « terre gourmande » au terroir pétillant, avec des spécialités telles que la potée champenoise, le lentillon de Champagne, le jambon de Reims ou le pied de cochon « à la Menou ».

Les célèbres biscuits roses de Reims – Getty Images

Et les amateurs de sucrés ne sont pas en reste avec le célèbre biscuit rose de Reims, les croquignoles ou encore les nonettes, véritables douceurs champenoises à consommer sans modération… Des délices qui se dégustent dans certaines des bonnes tables rassemblées par le site internet de la Marne, une expérience en Champagne, qui combine également lieux branchés et adresses conviviales. On l’aura compris: le département se savoure jusqu’à la dernière bouchée et donne faim de découvertes… On vous a dit qu’elle n’était qu’à trois heures de voiture ou de train de Bruxelles?