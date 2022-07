Quatre activités gonflées à faire cet été en Belgique

Vous aimez glisser ou rebondir? Du plus grand parcours gonflable au plus haut toboggan, voici des activités qui devraient plaire aux petits comme aux grands.

Le plus grand parcours gonflable au monde à Liège

Ce parcours gonflable de 340 mètres de long et aux 28 épreuves et obstacles se trouve le parking du Shopping Cora à Rocourt (Liège). Il y sera du vendredi 29 juillet jusqu’au dimanche 07 août. Comptez 5 euros par personne pour ce parcours d’une demi-heure. L’âge minimum est de six ans, mais une section plus modeste est dédiée aux plus petits. Il faut réserver ses places ici et on récupère son bracelet à l’intérieur du shopping. Plus d’infos ici.

Le plus haut toboggan gonflable d’Europe

Le Monster Summer Slide s’est installé cet été à Sint-Niklaas, en Région flamande. Ce toboggan, le plus haut gonflable du monde, s’élève à 18 mètres du sol et fait 106 mètres de long. L’attraction est accessible jusqu’au 29 août. C’est 2 € par personne la descente. Et comme c’est avec de l’eau, prenez votre maillot. Plus d’infos ici.



L’Aqua Bubble Boom à l’Eau d’Heure

Le plus grand Aquapark de la Wallonie propose 2500m2 de jeux gonflables à découvrir en famille ou entre amis. Comptez 12 euros pour un adulte et 10 euros pour un enfant. L’entrée est valable pour une heure. Plus d’infos ici.

Air Games, la course d’obstacles gonflables géants

Air Games est un parcours de cinq kilomètres ou se cachent quatorze obstacles et dont certains mesurent plus de 30 mètres de haut. Pour l’instant, trois dates ont été annoncées en août et l’inscription est possible dès 12 ans. Les prix augmentent selon que l’on se rapproche des dates et on a donc tout intérêt à réserver tôt. Autre bonne nouvelle, on peut y accéder en train. Plus d’infos ici.