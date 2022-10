Quatre cabanes de rêve en Belgique pour passer quelques jours au cœur de l’automne

L’automne est synonyme de week-ends nature, feuilles qui virevoltent, jacuzzis fumants et feux ouverts qui réchauffent les cœurs et les corps. Un verre de vin, une promenade dans les bois ou un jeu de société bien au chaud, qu’importe ! Voici nos quatre nouveaux chalets forestiers préférés en Belgique.

Bast à Hoeselt

Cette maison chaleureuse sur pilotis donne tout de suite l’impression d’être chez soi. On y est même si bien que, comme nous, vous ne voudrez plus en partir. Elle est construite sur une pente boisée au milieu d’une zone verte à Hoeselt. Depuis le salon, on est perché haut dans les arbres et depuis la chambre à coucher, on peut admirer les champs de Haspengouw.

Cet endroit de rêve n’est pas non plus dépourvu de confort puisque la cuisine est équipée d’un lave-vaisselle, d’une plaque à induction, d’un réfrigérateur, d’un four et d’une machine à café. La salle de bains avec douche à l’italienne est dissimulée par une paroi coulissante en bois. Au centre de la maison, un patio rempli de plantes avec une baignoire en son centre. Ainsi, quand vous prenez un bain, il suffit de lever la tête pour apercevoir les arbres qui se balancent au-dessus de vous.

Ine et Maarten ont construit la cabane entièrement de leurs mains. La conception a été pensée dans les moindres détails. « Nous pouvons passer des heures à chercher un tissu, le bon carrelage ou un objet décoratif. Tout doit être parfait. Pour les armoires de cuisine, nous avons patiné nous-mêmes le laiton et la couleur du sol en mortex est de nous. »

Avec des couleurs douces, des matériaux naturels, des lignes excentriques et un design minimaliste, l’intérieur de Bast est une oasis de calme. Cette belle maison forestière invite à cocooner sans vergogne pendant une journée entière. Près du poêle, autour de la cheminée, dans la grande baignoire ou allongé sur le lit confortable. Observer les animaux de la forêt devient une activité à part entière et la lumière dansante de la maison offre un spectacle magique chaque heure du jour.

À partir de 225 euros par nuit, loof-cabin.be/bark

Les herbes rouges dans le Heuvelland

Entourée de verdure et dotée de grandes fenêtres qui laissent apercevoir le paysage, Les Herbes Rouges est bien cachée dans le jardin de Hans et Catherine. « La vue est tellement belle que nous voulions la partager avec d’autres », confiece couple très accueillant.

Lui est jardinier écologique, arboriculteur et guide nature. Elle est architecte d’intérieur et le cerveau créatif derrière cette petite maison. « C’est comme une maison dessinée par un enfant », dit-elle. Le design est pur, l’intérieur minimaliste, mais chaleureux et accueillant. L’énergie provient de panneaux solaires, l’eau est chauffée par un chauffe-eau solaire. Dans la douche à l’italienne, vous trouverez des produits et un dentifrice écologiques à votre disposition. L’eau est filtrée sur place et s’écoule ensuite dans la prairie.

Il n’est pas possible d’y cuisiner, mais vous trouverez non loin quelques charmants restaurants et même un domaine viticole, Entre-Deux-Monts, où vous pourrez déguster des vins locaux.

Dans cette hutte de quatre mètres de haut, on s’installe sous les couvertures avec, au loin, les lumières de Lille. Le matin, c’est un réveil en douceur devant un panorama sublime qui attend les dormeurs. Depuis la terrasse couverte, il est possible de rejoindre le jardin et son cadre verdoyant.

Le paysage aux alentours est fait de prairies, de collines et de forêts ombragées. « La région est parfois appelée la Toscane des Flandres« , précise Hans. Le matin il est possible de prendre un panier petit-déjeuner tout frais dans un endroit idyllique du jardin. On se régale de produits locaux, bercés uniquement par les branches du vieux hêtre qui se balancent au-dessus de nous. Notre regard flotte au loin, un pic vert semble même nous sourire. Prendre, un instant, le temps de ne rien faire… le lieu s’y prête à merveille.

À partir de 150 euros par nuit, petit-déjeuner à 20 euros pp. lesherberouges.com

Camp South à Dochamps

Bavarder autour d’un feu de camp, faire de longues promenades en forêt, s’aventurer sur les pistes de VTT, jouer à un jeu de société autour de la cheminée : à Camp South, il est possible de faire tout cela en famille ou avec des amis ou même des collègues. Ce camp est perché sur une colline à Dochamps, un village ardennais situé à deux pas de La Roche-en-Ardenne et de la Baraque de Fraiture. Le site dispose de trois hébergements : deux maisons de vacances (pour respectivement six et dix personnes), construites en pierres bleues et dotées de grandes fenêtres, et une cabane en bois.

Ben et Maarten se sont inspirés de leurs nombreuses années de scoutisme et ont conçu le site de manière à ce qu’il y ait plusieurs endroits où l’on puisse se rassembler. Maarten, qui est architecte, s’est fait plaisir dès la conception. « Comme il s’agit d’une maison de vacances, j’ai pu, plus que d’habitude, sortir des sentiers battus. Par exemple, il y a une chambre avec un lit de trois mètres de large et l’îlot de cuisine est en béton coulé. »

Lors de notre visite, les maisons étaient encore en construction, mais nous avons pu tester la cabine. Elle n’est normalement louée qu’en combinaison avec la maison pour six personnes et est idéale pour donner aux adolescents, grands-parents ou à un couple supplémentaire un peu d’intimité.

Le chalet en bois avec jacuzzi est situé dans le bas du terrain et vous rapproche un peu plus de la nature. Depuis son grand lit, on peut voir la forêt dont les arbres cachent le Camp South des prairies et du chemin. La cabine dispose de ses propres toilettes, douche et cuisine d’extérieur.

Alors oui, il n’y a pas de four, mais rien ne vous empêche de faire ressortir le pro du barbecue qui sommeille en vous. Vous pouvez aussi simplement glisser vos pieds à table et profiter de la fête dans la plus grande maison au sommet de la colline. (LC)

À partir de 720 € pour un week-end (maison pour six personnes + cabine), instagram.com/camp.south

Les Cabanes d’Ostende – Ostende

Dormir au milieu de la verdure tout en étant à 500 mètres de la mer ? C’est l’un des nombreux atouts des Cabanes d’Ostende, situées à la frontière avec Mariakerke. Vous entrez dans ce domaine boisé par un petit portail sur une route pavée. Il suffit de faire cinq pas pour tomber sur un poulailler où l’on peut aller chercher des œufs frais, s’extrayant d’emblée de l’agitation du monde.

Après le jardin aromatique (dont la production viendra agrémenter thé et cocktails) et un endroit dédié à la coupe du bois pour alimenter le poêle ou le jacuzzi, trois cabanes atmosphériques font leur apparition. « Je suis moi-même architecte et j’avais créé sur papier mes propres cabanes », explique Youri, qui gère les chalets avec sa femme Natacha. « Mais mes esquisses ont fini à la poubelle lorsque j’ai rencontré Wikkelhouse, une entreprise néerlandaise qui fabrique de minuscules maisons en carton et en bois. Avec leurs coins arrondis, leurs grandes fenêtres, leurs meubles en bois et leurs détails amusants comme les rideaux en forme de triangle, j’ai immédiatement craqué. »

La plus grande des trois (avec jaccuzzi) peut accueillir six personnes avec un beau lit double et deux lits superposés. Les deux autres cabanes sont idéales pour les couples ou les familles avec deux enfants.

Six cabines supplémentaires seront ajoutées à l’avenir, ainsi qu’une piscine et un sauna. Les canapés sont sur le point d’être remplacés par des meubles de Minotti.

Néanmoins, tout est déjà là pour un parfait week-end d’automne: une accueillante table à manger près de la fenêtre, une armoire remplie de jeux de société, une cuisine qui regorge d’ustensiles Le Creuset, une machine à café Delonghi et un panier petit-déjeuner complet livré à votre porte le matin.

Avec les vélos mis gratuitement à disposition, il est possible d’explorer les alentours verdoyants d’Ostende, comme le parc Nieuwe Koers et la belle piste cyclable Groene Lint. Pour mieux se réchauffer ensuite autour du poêle et déboucher une bonne bouteille. (EL)

À partir de 150 euros pour une nuit, petit-déjeuner à 25 euros pp (15 euros pour les enfants), lescabanes.be

Laura Claessens teste les chalets forestiers depuis un certain temps. Elle a rassemblé les plus belles cabanes dans le livre Into the Woods, éd. Luster, 2021.