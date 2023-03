Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda 18 et 19 mars

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On s’intéresse au jeu des contrastes à Bruxelles

Pour ses 40 ans de carrière, Michel François conçoit une « œuvre totale d’art » sur-mesure pour les Bozar. L’artiste pluridisciplinaire mélange installations, photographie, sculpture, et vidéo pour aménager les salles. L’expo nous invite à s’intéresser au jeu des contrastes : entre le vide et le plein, le naturel et l’artificiel, la rapidité et la lenteur. On y découvre une introduction complète à son travail ainsi qu’un nouveau regard sur l’œuvre d’un des principaux artistes contemporains belges.

Contre Nature de Michel François aux Bozar, à Bruxelles, du 16 mars au 21 juillet 2023

On s’offre un voyage gustatif au Japon à Bruxelles

La terre du Soleil Levant n’a pas fini de nous surprendre. Depuis quelques jours, elle a d’ailleurs envahi nos pâtisseries avec un ingrédient bien particulier : la satsuma-imo ! Sorte de patate douce nipponne, cette dernière a une chair plus douce que son homologue que nous connaissons et se retrouve bien souvent dans des préparations sucrées. Pour l’occasion, de concert avec l’organisation japonaise du commerce extérieur, neuf pâtisseries de la Capitale s’y sont frottées et ont intégré ce curieux tubercule dans des créations qui se laissent déguster à l’envie en boutique.

Du 14 au 24 mars, la patate douce se taille une place de choix dans les établissements participants. Avis à tous les gourmands, on épingle particulièrement la création sucrée de Fine Bakery, une sorte de cheese-cake revisité ainsi que les petits choux gourmands de chez Chouconut.

© Alexandre Bibaut

La liste des pâtisseries participantes ainsi que toutes les informations sont à retrouver juste ici

On met un pied sur la planète rouge à l’Euro Space Center

Pour le lancement de la nouvelle expo Discover Mars, l’Euro Space Center organise un week-end d’exploration tout autour de la planète rouge. À travers différents ateliers, on vous invite à découvrir ses particularités célestes. Mars est considérée comme meilleur candidat pour une potentielle colonisation. Alors, allons visiter notre nouveau futur chez nous.



Weekend d’ouverture de Discover Mars, à l’Euro Space Center, le 18 et 19 mars 2023

On se promène le long des rivières wallonnes

Que de plus précieux que l’eau ? Pour célébrer la Journée mondiale de l’Eau, qui a lieu le 22 mars, les Contrats Rivières organisent deux semaines d’activités autour des différentes rivières qui dessinent la Belgique. Il y en a pour tous les goûts : balades guidées pour les marcheurs, découverte de la faune et flore aquatique pour les férus de nature, et conférences pour les plus scolaires.

© Martin Dellicour