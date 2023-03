Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 1 et 2 avril

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On part à la rencontre de nos auteurs préférés à Bruxelles

Le monde littéraire s’installe à Tour et Taxis pour quatre jours. C’est donc le moment pour les rats de bibliothèque de faire dédicacer leurs livres favoris. Cette année, le thème mis à l’honneur par la Foire du Livre est l’imaginaire. Alors, on plonge dans de nouveaux mondes grâce aux 1200 auteurs et 88 maisons d’éditions sur place. Une multitude d’activités pour petits et grands seront proposés allant de lectures à voix haute, remises de prix et tables rondes. On note surtout la séance de lecture de livres pour enfants par des drags queens !



Foire du Livre à Tour & Taxis, du 30 mars au 2 avril 2023 Programme juste ici

On découvre la verrerie de Zéphir Busine à Bruxelles

En fouillant dans les cartons du grand-père qu’il n’a jamais connu, le petit-fils de Zéphir Busine a découvert un tas d’artefacts. Aujourd’hui, il souhaite faire connaître le travail, encore souvent méconnu, de son grand-père. Pour ce faire, le Design Museum, qui cherche à valoriser le design belge, accueille une monographie dédiée au designer. Différentes pièces comme de la verrerie, des vitraux et du mobilier y sont mis en avant.

Zéphir Busine, Designer. au Design Museum, du 31 mars au 27 août 2023

On va écouter les histoires des unionistes à Bruxelles

Pour les 125 ans de l’Union Saint-Gilloise, le Brass revient sur l’histoire de ce club de foot mythique récemment revenu en force. L’expo Jours de Zwanze au Centre Culturel de Forest raconte via différents témoignages les aventures sportives et humaines qui ont défini le club.

Jours de Zwanze au Brass, du 30 mars au 30 avril 2023

On s’immerge dans un jeu de son et de lumière à Bouillon

Ce week-end, dès que la nuit tombera, des lueurs et mélodies feront leur apparition dans les ruelles de Bouillon à l’occasion de l’Odyssée de Lumière. À partir du 1er avril, un parcours lumineux retracera l’histoire de la ville médiévale à travers différents sites comme le pont de Cordemois, le musée Ducal ou encore le couvent des Sépulcrines. Le clou du spectacle : la cour du château de Godefroi de Bouillon accueillera un ballet de musique et de lumière à 180°.

On cavale pour la bonne cause à Namur

Le 1er et 2 avril, retentiront, dans la capitale wallonne, les impacts de mille et une baskets. Au programme : marathon, semi-marathon et la course 10k-KickCancer dont 2 € de chaque participation seront reversés à l’association Kick Cancer. Que de mieux qu’une bonne cause pour se motiver ? Puis, si ça ne suffit pas, les sportifs sur le podium peuvent aussi gagner un prix. Pour les retardataires, il est possible de s’inscrire sur place le jour même à une condition : la présentation d’un certificat médical.

